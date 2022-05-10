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Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами
Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами
Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с пожарами в регионах попросил врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и глав ряда регионов доложить об... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:18
2022-05-10T13:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с пожарами в регионах попросил врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и глав ряда регионов доложить об обстановке с пожарами в российских субъектах и необходимой помощи.“Сейчас ряд регионов борются с пожарами, возникшими в населенных пунктах, причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан. Речь идет как о лесных, так и ландшафтных, и техногенных пожарах”, - сказал он во вторник.Путин отметил, что вне зависимости от происхождения пожаров, все они прямо угрожают жизни и здоровью людей, наносят вред природе, негативно влияют на экономику и социальную сферу.“Я прошу, коллеги, сегодня руководителя МЧС, с него начнем доклады, доложить о текущей обстановке, а затем губернаторов Красноярского края, Кемеровской области, Омской области, Курганской области рассказать, что сейчас происходит в их регионах”, - сказал Путин. “Попросил бы вас сформулировать вопрос о том, какая помощь нужна дополнительная от федерации”, - добавил президент.
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"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года" – Путин о лесных пожарах
Российским властям нельзя допустить, чтобы ситуация с пожарами в регионах была такой же, как в прошлом 2021 году, когда лесные пожары стали самыми продолжительными за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, россия, видео
Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с пожарами в регионах попросил врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и глав ряда регионов доложить об обстановке с пожарами в российских субъектах и необходимой помощи.
2022-05-10T13:18
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13:18 10.05.2022
 
Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами

Путин попросил главу МЧС и губернаторов доложить о ситуации с пожарами и нужной помощи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с пожарами в регионах попросил врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и глав ряда регионов доложить об обстановке с пожарами в российских субъектах и необходимой помощи.
“Сейчас ряд регионов борются с пожарами, возникшими в населенных пунктах, причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан. Речь идет как о лесных, так и ландшафтных, и техногенных пожарах”, - сказал он во вторник.
Путин отметил, что вне зависимости от происхождения пожаров, все они прямо угрожают жизни и здоровью людей, наносят вред природе, негативно влияют на экономику и социальную сферу.
“Я прошу, коллеги, сегодня руководителя МЧС, с него начнем доклады, доложить о текущей обстановке, а затем губернаторов Красноярского края, Кемеровской области, Омской области, Курганской области рассказать, что сейчас происходит в их регионах”, - сказал Путин. “Попросил бы вас сформулировать вопрос о том, какая помощь нужна дополнительная от федерации”, - добавил президент.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРоссия
 
 
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