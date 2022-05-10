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Пожары в России уничтожили порядка 700 домов - РИА Новости, 10.05.2022
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Пожары в России уничтожили порядка 700 домов
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов - РИА Новости, 10.05.2022
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов
Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:14
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происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать."По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами, предложив обсудить этот вопрос.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действовали три пожара на площади 2 510 гектаров.
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происшествия, россия, владимир путин
13:14 10.05.2022 (обновлено: 16:35 10.05.2022)
 
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов

Путин: пожары в России уничтожили порядка 700 домов, где люди жили постоянно

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в Якутии
Последствия лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия лесного пожара в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать.
"По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами, предложив обсудить этот вопрос.
К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действовали три пожара на площади 2 510 гектаров.
Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года – Путин о лесных пожарах
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