https://ria.ru/20220510/pozhary-1787744446.html
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов - РИА Новости, 10.05.2022
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов
Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:14
2022-05-10T13:14
2022-05-10T16:35
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать."По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами, предложив обсудить этот вопрос.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действовали три пожара на площади 2 510 гектаров.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир путин
13:14 10.05.2022 (обновлено: 16:35 10.05.2022)
Пожары в России уничтожили порядка 700 домов
Путин: пожары в России уничтожили порядка 700 домов, где люди жили постоянно