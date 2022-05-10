https://ria.ru/20220510/pozhary-1787744446.html

Пожары в России уничтожили порядка 700 домов

Пожары в России уничтожили порядка 700 домов - РИА Новости, 10.05.2022

Пожары в России уничтожили порядка 700 домов

Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:14

2022-05-10T13:14

2022-05-10T16:35

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за пожаров уничтожены порядка 700 жилых домов, нужно их восстанавливать."По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами, предложив обсудить этот вопрос.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действовали три пожара на площади 2 510 гектаров.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир путин