https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары - РИА Новости, 10.05.2022
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:54
2022-05-10T12:54
2022-05-10T14:58
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил - не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами."Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего", - добавил он.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин
12:54 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
Путин: помогать регионам в борьбе с пожарами надо немедленно, а не по формальным признакам