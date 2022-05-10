https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары

Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары - РИА Новости, 10.05.2022

Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары

МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:54

2022-05-10T12:54

2022-05-10T14:58

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил - не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами."Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего", - добавил он.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин