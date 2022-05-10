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Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары - РИА Новости, 10.05.2022
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:54
2022-05-10T14:58
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил - не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами."Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего", - добавил он.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин
12:54 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
 
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары

Путин: помогать регионам в борьбе с пожарами надо немедленно, а не по формальным признакам

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
Перейти в фотобанк
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. МЧС должно работать неформально для помощи регионам в борьбе с лесными пожарами вне зависимости от ведомственной принадлежности территорий, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил - не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами.
"Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего", - добавил он.
Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года – Путин о лесных пожарах
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир Путин
 
 
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