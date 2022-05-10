https://ria.ru/20220510/pozhary-1787741055.html

Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами

Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022

Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:41

2022-05-10T12:41

2022-05-10T14:58

общество

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об эффективности мер по борьбе с ними и снижении их количества."Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами.Путин на совещании поручил предоставить информацию, на сколько можно снизить число пожаров в России.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)