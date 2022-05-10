https://ria.ru/20220510/pozhary-1787741055.html
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:41
2022-05-10T12:41
2022-05-10T14:58
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об эффективности мер по борьбе с ними и снижении их количества."Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами.Путин на совещании поручил предоставить информацию, на сколько можно снизить число пожаров в России.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:41 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами
Путин предложил подготовить специальный указ после совещания по борьбе с пожарами