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Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:41
2022-05-10T14:58
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об эффективности мер по борьбе с ними и снижении их количества."Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами.Путин на совещании поручил предоставить информацию, на сколько можно снизить число пожаров в России.
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общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:41 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
 
Путин предложил подготовить специальный указ по борьбе с пожарами

Путин предложил подготовить специальный указ после совещания по борьбе с пожарами

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС на пожаре в Курганской области
Работа пожарных МЧС на пожаре в Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС на пожаре в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания о борьбе с пожарами в России будет подготовлен специальный указ, в котором зафиксируют пункт об эффективности мер по борьбе с ними и снижении их количества.
"Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания", - сказал Путин на совещании по борьбе с пожарами.
Путин на совещании поручил предоставить информацию, на сколько можно снизить число пожаров в России.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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