https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html
Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами
Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами
Президент Владимир Путин потребовал избежать повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он говорил на совещании с врио главы МЧС и главами... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:35
2022-05-10T12:35
2022-05-10T14:59
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал избежать повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он говорил на совещании с врио главы МЧС и главами регионов.Он отметил, что у местных властей есть все необходимые полномочия, техника и финансовые ресурсы, чтобы предотвращать пожары."Хочу подчеркнуть, все необходимые решения <…> в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", — добавил президент.Путин напомнил, что в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.Глава государства обратил внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС, на то, что система реагирования на возгорания должна быть адекватной: если угроза разрастания пожара реальна, помощь должна поступать немедленно.Президент также предложил установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать эффективность борьбы с пожарами для каждого субъекта Федерации и в целом по стране. Он пообещал, что по итогам совещания подпишет указ, в котором зафиксируют такой показатель.По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в России потушили 184 природных пожара на площади 8,7 тысячи гектаров. Всего в стране сейчас действует 101 пожар в 18 регионах.
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"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года" – Путин о лесных пожарах
Российским властям нельзя допустить, чтобы ситуация с пожарами в регионах была такой же, как в прошлом 2021 году, когда лесные пожары стали самыми продолжительными за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
2022-05-10T12:35
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
12:35 10.05.2022 (обновлено: 14:59 10.05.2022)
Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами
Президент Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Президент Владимир Путин потребовал
избежать повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он говорил на совещании с врио главы МЧС и главами регионов.
"Обращаю особое внимание, нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо", — сказал глава государства.
Он отметил, что у местных властей есть все необходимые полномочия, техника и финансовые ресурсы, чтобы предотвращать пожары.
"Хочу подчеркнуть, все необходимые решения <…> в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", — добавил президент.
Путин напомнил, что в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.
Глава государства обратил внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС, на то, что система реагирования на возгорания должна быть адекватной: если угроза разрастания пожара реальна, помощь должна поступать немедленно.
"Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего", — добавил он.
Президент также предложил установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать эффективность борьбы с пожарами для каждого субъекта Федерации и в целом по стране. Он пообещал, что по итогам совещания подпишет указ, в котором зафиксируют такой показатель.
По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в России потушили 184 природных пожара на площади 8,7 тысячи гектаров. Всего в стране сейчас действует 101 пожар в 18 регионах.