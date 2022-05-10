https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами

Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022

Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами

Президент Владимир Путин потребовал избежать повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он говорил на совещании с врио главы МЧС и главами... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:35

2022-05-10T12:35

2022-05-10T14:59

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал избежать повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он говорил на совещании с врио главы МЧС и главами регионов.Он отметил, что у местных властей есть все необходимые полномочия, техника и финансовые ресурсы, чтобы предотвращать пожары."Хочу подчеркнуть, все необходимые решения <…> в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда", — добавил президент.Путин напомнил, что в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.Глава государства обратил внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС, на то, что система реагирования на возгорания должна быть адекватной: если угроза разрастания пожара реальна, помощь должна поступать немедленно.Президент также предложил установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать эффективность борьбы с пожарами для каждого субъекта Федерации и в целом по стране. Он пообещал, что по итогам совещания подпишет указ, в котором зафиксируют такой показатель.По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в России потушили 184 природных пожара на площади 8,7 тысячи гектаров. Всего в стране сейчас действует 101 пожар в 18 регионах.

https://ria.ru/20220509/pozhar-1787591994.html

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россия

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"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года" – Путин о лесных пожарах Российским властям нельзя допустить, чтобы ситуация с пожарами в регионах была такой же, как в прошлом 2021 году, когда лесные пожары стали самыми продолжительными за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-05-10T12:35 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия