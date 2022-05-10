https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787722411.html
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России - РИА Новости, 10.05.2022
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России
Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:53
2022-05-10T08:53
2022-05-10T08:53
в мире
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
россия
родион мирошник
донбасс
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ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник."Штат посольства будет составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской народной республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России", - сказал он.По словам Мирошника, будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД РФ. "Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам", - сказал посол ЛНР в РФ.
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, родион мирошник, донбасс
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России
Посол ЛНР Мирошник: штат посольства в России будет состоять из нескольких десятков человек