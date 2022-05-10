Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787722411.html
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России - РИА Новости, 10.05.2022
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России
Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:53
2022-05-10T08:53
в мире
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
россия
родион мирошник
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_0:75:3072:1802_1920x0_80_0_0_df7599f25a3df50dad1a68f87734eb37.jpg
ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник."Штат посольства будет составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской народной республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России", - сказал он.По словам Мирошника, будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД РФ. "Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам", - сказал посол ЛНР в РФ.
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
луганская народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_003d5760b97c1dc91fc4c4343879ec0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, родион мирошник, донбасс
08:53 10.05.2022
 
Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России

Посол ЛНР Мирошник: штат посольства в России будет состоять из нескольких десятков человек

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Штат посольства будет составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской народной республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России", - сказал он.
По словам Мирошника, будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД РФ. "Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам", - сказал посол ЛНР в РФ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
08:26
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияРодион МирошникДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала