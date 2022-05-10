https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787722411.html

Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России

Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России - РИА Новости, 10.05.2022

Мирошник рассказал, каким будет штат посольства ЛНР в России

Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:53

2022-05-10T08:53

2022-05-10T08:53

в мире

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

россия

родион мирошник

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_0:75:3072:1802_1920x0_80_0_0_df7599f25a3df50dad1a68f87734eb37.jpg

ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Штат посольства ЛНР в РФ будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник."Штат посольства будет составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской народной республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России", - сказал он.По словам Мирошника, будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД РФ. "Сейчас они готовятся и проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять свои обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам", - сказал посол ЛНР в РФ.

https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html

луганская народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, родион мирошник, донбасс