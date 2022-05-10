https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html

Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве

Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве - РИА Новости, 10.05.2022

Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве

Луганской народной республике потребуются недели для организации работы посольства в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:26

2022-05-10T08:26

2022-05-10T08:26

в мире

луганская народная республика

россия

родион мирошник

донбасс

лнр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787235504_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4107a6c21e4608f5a8dfdf71ec9353a8.jpg

ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Луганской народной республике потребуются недели для организации работы посольства в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Мы ждём, что в течение какого-то количества недель нам потребуется время для подготовки офиса, для подготовки самого землячества, для того, чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места. После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию, которая является международным стандартом, пригласим представителя руководства России, наших партнеров - коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических кругов, медийных кругов", - сказал он.По словам Мирошника, открытие посольства и поднятие флага ЛНР над зданием дипмиссии пройдет в праздничной атмосфере. "Я очень надеюсь, что мы подойдём достаточно быстро к этому шагу и обязательно известим дополнительно, когда же будет церемония открытия нашего посольства в Москве", - отметил посол ЛНР.

https://ria.ru/20220506/posly-1787248310.html

луганская народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, россия, родион мирошник, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр