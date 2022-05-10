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Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве - РИА Новости, 10.05.2022
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Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве - РИА Новости, 10.05.2022
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве
Луганской народной республике потребуются недели для организации работы посольства в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:26
2022-05-10T08:26
в мире
луганская народная республика
россия
родион мирошник
донбасс
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Луганской народной республике потребуются недели для организации работы посольства в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Мы ждём, что в течение какого-то количества недель нам потребуется время для подготовки офиса, для подготовки самого землячества, для того, чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места. После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию, которая является международным стандартом, пригласим представителя руководства России, наших партнеров - коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических кругов, медийных кругов", - сказал он.По словам Мирошника, открытие посольства и поднятие флага ЛНР над зданием дипмиссии пройдет в праздничной атмосфере. "Я очень надеюсь, что мы подойдём достаточно быстро к этому шагу и обязательно известим дополнительно, когда же будет церемония открытия нашего посольства в Москве", - отметил посол ЛНР.
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в мире, луганская народная республика, россия, родион мирошник, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
08:26 10.05.2022
 
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве

Посол Мирошник: ЛНР потребуются недели для организации работы посольства в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Луганской народной республике потребуются недели для организации работы посольства в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Мы ждём, что в течение какого-то количества недель нам потребуется время для подготовки офиса, для подготовки самого землячества, для того, чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места. После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию, которая является международным стандартом, пригласим представителя руководства России, наших партнеров - коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических кругов, медийных кругов", - сказал он.
По словам Мирошника, открытие посольства и поднятие флага ЛНР над зданием дипмиссии пройдет в праздничной атмосфере. "Я очень надеюсь, что мы подойдём достаточно быстро к этому шагу и обязательно известим дополнительно, когда же будет церемония открытия нашего посольства в Москве", - отметил посол ЛНР.
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