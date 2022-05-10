Рейтинг@Mail.ru
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/pogoda-1787720715.html
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра - РИА Новости, 10.05.2022
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:26
2022-05-10T08:29
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfe086ae27b0b05c32f70058195de4c.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве действует с 11.00 до 18.00 10 мая, в Подмосковье с 10.00 до 19.00 вторника.
https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63d408f59d0604ea83eb0cc6c573c008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье)
08:26 10.05.2022 (обновлено: 08:29 10.05.2022)
 
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Деревья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве действует с 11.00 до 18.00 10 мая, в Подмосковье с 10.00 до 19.00 вторника.
Мужчина едет на велосипеде на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 20:28
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет настоящая весна
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала