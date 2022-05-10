https://ria.ru/20220510/pogoda-1787720715.html
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра - РИА Новости, 10.05.2022
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:26
2022-05-10T08:26
2022-05-10T08:29
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве действует с 11.00 до 18.00 10 мая, в Подмосковье с 10.00 до 19.00 вторника.
https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html
москва
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погода, москва, московская область (подмосковье)
08:26 10.05.2022 (обновлено: 08:29 10.05.2022)
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра