https://ria.ru/20220510/podmoskove-1787943231.html
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов - РИА Новости, 11.05.2022
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов
Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-10T16:20
2022-05-10T16:20
2022-05-11T17:00
туризм
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Популярность отдыха на природе в палатках или модульных конструкциях со всеми удобствами, как в гостинице, растет. Проживая в комфортных условиях на природе, отдыхающие занимаются рыбалкой, каякингом. В Московской области существует уже 24 глэмпинга.Также в регионе действует компенсация 50 процентов затрат, но не более 500 тысяч рублей, на продвижение глэмпингов и кемпингов на российских онлайн-сервисах по бронированию, уточнили в пресс-службе.Власти Московской области отмечают также, что намерены предоставить возможность получать землю без торгов под инвестпроекты в сфере туризма.
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, московская область (подмосковье), новости - туризм, туристы, отдых, природа
16:20 10.05.2022 (обновлено: 17:00 11.05.2022)
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов
Власти Подмосковья планируют построить шесть глэмпингов для туристов