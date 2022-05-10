https://ria.ru/20220510/podmoskove-1787943231.html

В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов

В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов - РИА Новости, 11.05.2022

В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов

Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-10T16:20

2022-05-10T16:20

2022-05-11T17:00

туризм

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Популярность отдыха на природе в палатках или модульных конструкциях со всеми удобствами, как в гостинице, растет. Проживая в комфортных условиях на природе, отдыхающие занимаются рыбалкой, каякингом. В Московской области существует уже 24 глэмпинга.Также в регионе действует компенсация 50 процентов затрат, но не более 500 тысяч рублей, на продвижение глэмпингов и кемпингов на российских онлайн-сервисах по бронированию, уточнили в пресс-службе.Власти Московской области отмечают также, что намерены предоставить возможность получать землю без торгов под инвестпроекты в сфере туризма.

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

московская область (подмосковье)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, московская область (подмосковье), новости - туризм, туристы, отдых, природа