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В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов - РИА Новости, 11.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220510/podmoskove-1787943231.html
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов - РИА Новости, 11.05.2022
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов
Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-10T16:20
2022-05-11T17:00
туризм
московская область (подмосковье)
новости - туризм
туристы
отдых
природа
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Популярность отдыха на природе в палатках или модульных конструкциях со всеми удобствами, как в гостинице, растет. Проживая в комфортных условиях на природе, отдыхающие занимаются рыбалкой, каякингом. В Московской области существует уже 24 глэмпинга.Также в регионе действует компенсация 50 процентов затрат, но не более 500 тысяч рублей, на продвижение глэмпингов и кемпингов на российских онлайн-сервисах по бронированию, уточнили в пресс-службе.Власти Московской области отмечают также, что намерены предоставить возможность получать землю без торгов под инвестпроекты в сфере туризма.
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туризм, московская область (подмосковье), новости - туризм, туристы, отдых, природа
16:20 10.05.2022 (обновлено: 17:00 11.05.2022)
 
В Подмосковье планируется увеличить количество глэмпингов для туристов

Власти Подмосковья планируют построить шесть глэмпингов для туристов

© РИА Новости / Светлана БаеваГлэмпинг по дороге в Териберку
Глэмпинг по дороге в Териберку - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Подмосковья планируют построить в регионе шесть глэмпингов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Популярность отдыха на природе в палатках или модульных конструкциях со всеми удобствами, как в гостинице, растет. Проживая в комфортных условиях на природе, отдыхающие занимаются рыбалкой, каякингом. В Московской области существует уже 24 глэмпинга.
Также в регионе действует компенсация 50 процентов затрат, но не более 500 тысяч рублей, на продвижение глэмпингов и кемпингов на российских онлайн-сервисах по бронированию, уточнили в пресс-службе.
Власти Московской области отмечают также, что намерены предоставить возможность получать землю без торгов под инвестпроекты в сфере туризма.
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