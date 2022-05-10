https://ria.ru/20220510/oruzhie-1787768051.html

Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы

Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы - РИА Новости, 10.05.2022

Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы

ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих, заявила на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:34

2022-05-10T16:34

2022-05-10T17:02

в мире

германия

украина

анналена бербок

нидерланды

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих, заявила на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого", - сказала министр.Она добавила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы "когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены".

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761262.html

германия

украина

нидерланды

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, украина, анналена бербок, нидерланды