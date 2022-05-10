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Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы - РИА Новости, 10.05.2022
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Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы
Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы - РИА Новости, 10.05.2022
Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы
ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих, заявила на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:34
2022-05-10T17:02
в мире
германия
украина
анналена бербок
нидерланды
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих, заявила на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого", - сказала министр.Она добавила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы "когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены".
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в мире, германия, украина, анналена бербок, нидерланды
16:34 10.05.2022 (обновлено: 17:02 10.05.2022)
 
Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы

Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о планах поставить на Украину современные танки и гаубицы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих, заявила на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов... Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь (гаубиц), и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого", - сказала министр.
Она добавила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы "когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
15:39
СМИ: США давят на Грецию с требованием передать Украине оружие
 
В миреГерманияУкраинаАнналена БербокНидерланды
 
 
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