https://ria.ru/20220510/natsizm-1787708931.html

Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма

Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма - РИА Новости, 10.05.2022

Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма

Очаг нацизма создан в антироссийских целях в центре Европы, на территориях проживания украинского народа, заявил в понедельник посол РФ в Армении Сергей... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:47

2022-05-10T00:47

2022-05-10T00:47

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ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Очаг нацизма создан в антироссийских целях в центре Европы, на территориях проживания украинского народа, заявил в понедельник посол РФ в Армении Сергей Копыркин в ходе приема в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.По его словам, на достижение этой цели были брошены огромные ресурсы, включая самые передовые технологии промывания мозгов путем ревизионизма, фальсификации и переписывания общей для нас истории. "Из Украины последовательно формировали "антироссию" с объявлением настоящей войны против всего русского. Агрессивность и бескомпромиссность этой линии не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции с целью защиты Донбасса и ликвидации очага нацизма и антирусской и антироссийской агрессии", - отметил посол.По его словам, операция направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей. "История повторяется на новом, очередном витке. Вновь многонациональная страна, сильная своим единством и сплоченностью, ведет борьбу против нацизма. То, что сейчас происходит, наглядно показывает важность сохранения памяти и правды о войне, противодействия непрекращающимся попыткам исказить историю, замолчать или вовсе предать забвению подвиг народов-победителей", - отметил дипломат."Радует, что наши страны в этом понимании едины. Для россиян и армян, как и для всех народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы – это особенный праздник. Во многом глубоко личный, ведь в наших странах практически нет семей, которых не затронула бы война. Мы хорошо помним ту непомерную цену, которую заплатили наши народы за мир. Великая Победа – это славная страница нашей общей истории, это наша общая память. Это то, что скрепляет наши отношения сегодня. То, что является залогом их дальнейшего укрепления и развития, несмотря на все те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются сегодня", - сказал Копыркин.Он добавил, что Победа в Великой Отечественной войне имела огромное значение – "ратным Подвигом, героическими усилиями мир был спасен от "коричневой чумы". "Особый символизм заключается в том, что СССР – единая многонациональная страна, объединявшая многочисленные народы, – победила человеконенавистнический нацизм. В страшной битве сошлись два антипода – идеология интернационализма и братства народов и идеология национальной исключительности", - отметил Копыркин. Он добавил, что тогда все надеялись на то, что добытая ценой огромных страданий и потерь победа окончательно покончит с нацистской бесовщиной.Обращаясь к ветеранам, посол отметил, что они являются живым примером беззаветного служения Родине. "Этим праздником – символом торжества добра над злом – мы обязаны вам. Низкий поклон вам", - сказал Копыркин.

https://ria.ru/20220509/rakety-1787623087.html

https://ria.ru/20220509/metodichka-1787581808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире