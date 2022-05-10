https://ria.ru/20220510/natsizm-1787708931.html
Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма
Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма - РИА Новости, 10.05.2022
Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма
Очаг нацизма создан в антироссийских целях в центре Европы, на территориях проживания украинского народа, заявил в понедельник посол РФ в Армении Сергей... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:47
2022-05-10T00:47
2022-05-10T00:47
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785889478_0:64:2736:1603_1920x0_80_0_0_4a8ed66f3e9dff5efa4f1fc307639ca4.jpg
ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Очаг нацизма создан в антироссийских целях в центре Европы, на территориях проживания украинского народа, заявил в понедельник посол РФ в Армении Сергей Копыркин в ходе приема в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.По его словам, на достижение этой цели были брошены огромные ресурсы, включая самые передовые технологии промывания мозгов путем ревизионизма, фальсификации и переписывания общей для нас истории. "Из Украины последовательно формировали "антироссию" с объявлением настоящей войны против всего русского. Агрессивность и бескомпромиссность этой линии не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции с целью защиты Донбасса и ликвидации очага нацизма и антирусской и антироссийской агрессии", - отметил посол.По его словам, операция направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей. "История повторяется на новом, очередном витке. Вновь многонациональная страна, сильная своим единством и сплоченностью, ведет борьбу против нацизма. То, что сейчас происходит, наглядно показывает важность сохранения памяти и правды о войне, противодействия непрекращающимся попыткам исказить историю, замолчать или вовсе предать забвению подвиг народов-победителей", - отметил дипломат."Радует, что наши страны в этом понимании едины. Для россиян и армян, как и для всех народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы – это особенный праздник. Во многом глубоко личный, ведь в наших странах практически нет семей, которых не затронула бы война. Мы хорошо помним ту непомерную цену, которую заплатили наши народы за мир. Великая Победа – это славная страница нашей общей истории, это наша общая память. Это то, что скрепляет наши отношения сегодня. То, что является залогом их дальнейшего укрепления и развития, несмотря на все те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются сегодня", - сказал Копыркин.Он добавил, что Победа в Великой Отечественной войне имела огромное значение – "ратным Подвигом, героическими усилиями мир был спасен от "коричневой чумы". "Особый символизм заключается в том, что СССР – единая многонациональная страна, объединявшая многочисленные народы, – победила человеконенавистнический нацизм. В страшной битве сошлись два антипода – идеология интернационализма и братства народов и идеология национальной исключительности", - отметил Копыркин. Он добавил, что тогда все надеялись на то, что добытая ценой огромных страданий и потерь победа окончательно покончит с нацистской бесовщиной.Обращаясь к ветеранам, посол отметил, что они являются живым примером беззаветного служения Родине. "Этим праздником – символом торжества добра над злом – мы обязаны вам. Низкий поклон вам", - сказал Копыркин.
https://ria.ru/20220509/rakety-1787623087.html
https://ria.ru/20220509/metodichka-1787581808.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785889478_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_0bdf5fe991db8047c5f723160ac1ac85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Посол России заявил, что в центре Европы создали очаг нацизма
Посол в Армении Копыркин: в центре Европы в антироссийских целях создали очаг нацизма
ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Очаг нацизма создан в антироссийских целях в центре Европы, на территориях проживания украинского народа, заявил в понедельник посол РФ в Армении Сергей Копыркин в ходе приема в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"К сожалению, жизнь показала, что не все усвоили те поистине ужасающие уроки, которые преподнесла нам война. В угоду корыстным геополитическим интересам в центре Европы был вновь создан очаг нацизма. Трагический парадокс в том, что этот очаг, целенаправленно формировавшийся в антироссийских целях, возник на территории проживания братского нам украинского народа", - цитирует слова посла пресс-служба дипмиссии.
По его словам, на достижение этой цели были брошены огромные ресурсы, включая самые передовые технологии промывания мозгов путем ревизионизма, фальсификации и переписывания общей для нас истории. "Из Украины
последовательно формировали "антироссию" с объявлением настоящей войны против всего русского. Агрессивность и бескомпромиссность этой линии не оставили России
иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции с целью защиты Донбасса
и ликвидации очага нацизма и антирусской и антироссийской агрессии", - отметил посол.
По его словам, операция направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей. "История повторяется на новом, очередном витке. Вновь многонациональная страна, сильная своим единством и сплоченностью, ведет борьбу против нацизма. То, что сейчас происходит, наглядно показывает важность сохранения памяти и правды о войне, противодействия непрекращающимся попыткам исказить историю, замолчать или вовсе предать забвению подвиг народов-победителей", - отметил дипломат.
"Радует, что наши страны в этом понимании едины. Для россиян и армян, как и для всех народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы – это особенный праздник. Во многом глубоко личный, ведь в наших странах практически нет семей, которых не затронула бы война. Мы хорошо помним ту непомерную цену, которую заплатили наши народы за мир. Великая Победа – это славная страница нашей общей истории, это наша общая память. Это то, что скрепляет наши отношения сегодня. То, что является залогом их дальнейшего укрепления и развития, несмотря на все те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются сегодня", - сказал Копыркин.
Он добавил, что Победа в Великой Отечественной войне имела огромное значение – "ратным Подвигом, героическими усилиями мир был спасен от "коричневой чумы". "Особый символизм заключается в том, что СССР
– единая многонациональная страна, объединявшая многочисленные народы, – победила человеконенавистнический нацизм. В страшной битве сошлись два антипода – идеология интернационализма и братства народов и идеология национальной исключительности", - отметил Копыркин. Он добавил, что тогда все надеялись на то, что добытая ценой огромных страданий и потерь победа окончательно покончит с нацистской бесовщиной.
Обращаясь к ветеранам, посол отметил, что они являются живым примером беззаветного служения Родине. "Этим праздником – символом торжества добра над злом – мы обязаны вам. Низкий поклон вам", - сказал Копыркин.