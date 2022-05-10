https://ria.ru/20220510/litva-1787762108.html

Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа

Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа - РИА Новости, 10.05.2022

Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа

Литве, возможно, следует отказаться от российского газа и любых контактов с "государством-террористом", не без иронии предложил замглавы международного комитета РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:49

2022-05-10T15:49

2022-05-10T15:49

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

литва

санкции

природный газ

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Литве, возможно, следует отказаться от российского газа и любых контактов с "государством-террористом", не без иронии предложил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220428/posledstviya-1785849832.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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россия

литва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, литва, санкции, природный газ