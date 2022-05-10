Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа
Джабаров: Литве, признавшей Россию государством-террористом, следует отказаться от ее газа
Запорный кран на компрессорной станции . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Литве, возможно, следует отказаться от российского газа и любых контактов с "государством-террористом", не без иронии предложил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"О, как лихо! Бац и наклеили ярлык Великому соседу. А как насчёт газа из "террористического государства"? Может сами добровольно откажетесь от любых контактов с "террористами"?", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
2 мая, 08:00Запад хочет российские ресурсы бесплатно