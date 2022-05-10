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Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/litva-1787762108.html
Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа
Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа - РИА Новости, 10.05.2022
Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа
Литве, возможно, следует отказаться от российского газа и любых контактов с "государством-террористом", не без иронии предложил замглавы международного комитета РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:49
2022-05-10T15:49
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
литва
санкции
природный газ
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Литве, возможно, следует отказаться от российского газа и любых контактов с "государством-террористом", не без иронии предложил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220428/posledstviya-1785849832.html
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экономика, украина, россия, литва, санкции, природный газ
15:49 10.05.2022
 
Джабаров предложил Литве отказаться от российского газа

Джабаров: Литве, признавшей Россию государством-террористом, следует отказаться от ее газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Литве, возможно, следует отказаться от российского газа и любых контактов с "государством-террористом", не без иронии предложил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм".

"О, как лихо! Бац и наклеили ярлык Великому соседу. А как насчёт газа из "террористического государства"? Может сами добровольно откажетесь от любых контактов с "террористами"?", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияЛитваСанкцииПриродный газ
 
 
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