https://ria.ru/20220510/kitay-1787765096.html
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков - РИА Новости, 10.05.2022
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков
Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:11
2022-05-10T16:11
2022-05-10T16:11
в мире
китай
си цзиньпин
франция
эммануэль макрон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_5a4c2c75311e34f7669e8793389622e3.jpg
ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине."Мы должны проявлять особую бдительность в отношении формирования блокового противостояния, которое будет представлять еще более серьезную и более долгосрочную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин отметил, что Китай по-своему продвигает мирные переговоры и поддерживает европейские страны в том, чтобы они взяли безопасность в Европе "в свои руки".Как отмечает телеканал, лидеры КНР и Франции также считают, что все стороны должны поддерживать процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20220421/sitszinpin-1784620188.html
китай
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771241240_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a937b0f813379743f2a533afdbb43c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, франция, эммануэль макрон, украина
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков
Си Цзиньпин призвал настороженно относиться к формированию блокового противостояния