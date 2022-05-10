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Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков - РИА Новости, 10.05.2022
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Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков - РИА Новости, 10.05.2022
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков
Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:11
2022-05-10T16:11
в мире
китай
си цзиньпин
франция
эммануэль макрон
украина
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине."Мы должны проявлять особую бдительность в отношении формирования блокового противостояния, которое будет представлять еще более серьезную и более долгосрочную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин отметил, что Китай по-своему продвигает мирные переговоры и поддерживает европейские страны в том, чтобы они взяли безопасность в Европе "в свои руки".Как отмечает телеканал, лидеры КНР и Франции также считают, что все стороны должны поддерживать процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.
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китай
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в мире, китай, си цзиньпин, франция, эммануэль макрон, украина
16:11 10.05.2022
 
Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков

Си Цзиньпин призвал настороженно относиться к формированию блокового противостояния

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.
В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 05:53
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
"Мы должны проявлять особую бдительность в отношении формирования блокового противостояния, которое будет представлять еще более серьезную и более долгосрочную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что Китай по-своему продвигает мирные переговоры и поддерживает европейские страны в том, чтобы они взяли безопасность в Европе "в свои руки".
Как отмечает телеканал, лидеры КНР и Франции также считают, что все стороны должны поддерживать процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.
 
В миреКитайСи ЦзиньпинФранцияЭммануэль МакронУкраина
 
 
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