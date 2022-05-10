https://ria.ru/20220510/kitay-1787765096.html

Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков

Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков - РИА Новости, 10.05.2022

Си Цзиньпин призвал бдительно отнестись к формированию мировых блоков

Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:11

2022-05-10T16:11

2022-05-10T16:11

в мире

китай

си цзиньпин

франция

эммануэль макрон

украина

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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Необходимо крайне бдительно относиться к формированию блокового противостояния, которое несет большую угрозу глобальной безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине."Мы должны проявлять особую бдительность в отношении формирования блокового противостояния, которое будет представлять еще более серьезную и более долгосрочную угрозу глобальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин отметил, что Китай по-своему продвигает мирные переговоры и поддерживает европейские страны в том, чтобы они взяли безопасность в Европе "в свои руки".Как отмечает телеканал, лидеры КНР и Франции также считают, что все стороны должны поддерживать процесс мирных переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20220421/sitszinpin-1784620188.html

китай

франция

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, китай, си цзиньпин, франция, эммануэль макрон, украина