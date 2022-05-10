https://ria.ru/20220510/kiberataki-1787767503.html

В Британии заподозрили Россию в кибератаках на Украину

В Британии заподозрили Россию в кибератаках на Украину - РИА Новости, 10.05.2022

В Британии заподозрили Россию в кибератаках на Украину

Спецслужбы Великобритании, США и их союзников полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину, в том числе на компанию Viasat, говорится в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:29

2022-05-10T16:29

2022-05-10T16:29

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

великобритания

евросоюз

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ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости. Спецслужбы Великобритании, США и их союзников полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину, в том числе на компанию Viasat, говорится в опубликованном заявлении Форин-офиса."ЕС, Великобритания, США и другие союзники сегодня объявили, что Россия стояла за серией кибератак после начала возобновленного вторжения на Украину. Последняя атака на коммуникационную компанию Viasat на Украине имела широкие последствия для всего континента, нарушив работу ветроэлектростанций и интернет – пользователей в Центральной Европе", - говорится в заявлении.В сообщении утверждается, что спецслужбы Великобритании и США полагают, что именно Россия стола за атакой на компанию Viasat 24 февраля. МИД Британии утверждает, что кибератака началась примерно за час до начала военной операции России на Украине."Хотя первоначальной целью вероятно были украинская армия, другие потребители тоже пострадали, в том числе индивидуальные и коммерческие пользователи интернета", - говорится в сообщении.Национальный центр кибербезопасности Великобритании полагает, что российская военная разведка "почти точно была вовлечена" в атаки 13 января на правительственные вебсайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.Согласно заявлению министерства обороны Дании, королевство располагает достоверной информацией, которая позволяет приписать России совершенную 24 февраля "разрушительную кибератаку, нацеленную на спутниковое оборудование, эксплуатируемое компанией Viasat"."Атака была нацелена на оборудование, подключенное к так называемому спутнику Ka-Sat, и ее целью было нанести удар по каналам связи вооруженных сил Украины. Атака оставила тысячи украинцев без интернета и имела значительные последствия в нескольких других европейских странах. СМИ сообщают о десятках тысяч европейцев без интернета и о 5 800 ветряных турбинах, пострадавших в Центральной Европе", - говорится в заявлении.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/khakery-1785649625.html

https://ria.ru/20220510/rassledovanie-1787708245.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, украина, великобритания, евросоюз