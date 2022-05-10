https://ria.ru/20220510/khor-1787783268.html

Бречалов: хор отцов и сыновей спел военные песни в День Победы в Ижевске

Бречалов: хор отцов и сыновей спел военные песни в День Победы в Ижевске - РИА Новости, 10.05.2022

Бречалов: хор отцов и сыновей спел военные песни в День Победы в Ижевске

Хор отцов и сыновей в Ижевске спел военные песни на берегу пруда в День Победы, акция собрала пять тысяч человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:56

2022-05-10T18:56

2022-05-10T18:57

удмуртская республика

общество

ижевск

день победы

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

россия

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УФА, 10 мая – РИА Новости. Хор отцов и сыновей в Ижевске спел военные песни на берегу пруда в День Победы, акция собрала пять тысяч человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.В его пресс-службе пояснили, что 9 мая в Ижевске во второй раз отцы и сыновья собрались вместе, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и исполнить всем знакомые песни Победы. Концертной площадкой, способной вместить всех желающих спеть в хоре, стали несколько ярусов эспланады около монумента "Навеки с Россией"."Инициатором этого проекта выступил Совет отцов Удмуртии. Акция стала по-настоящему народной, собрав тысячи абсолютно разных горожан. Это было их личное желание выйти в День Победы на набережную и исполнить песни, которые дороги нашему народу. В этом году хор отцов и сыновей выступал не только в Ижевске. Проект получил продолжение в городах и районах Удмуртии", - приводятся слова Бречалова.По его словам, в прошлом году мужской хор из 900 человек исполнил на Центральной площади Ижевска песни военных лет. В этот раз огромная концертная площадка на берегу пруда вместила около 5 тысяч человек - участников хора и зрителей."Хор отцов — это пример единения людей разных поколений, пример сохранения памяти о подвигах наших дедов и прадедов. Особенно сейчас важно сплотиться и вспомнить, ради чего эти подвиги совершаются. Ежегодно мы будем собираться вместе, чтобы спеть три песни, посвященные войне и Победе. При этом обязательной к исполнению станет песня "Священная война", две другие композиции каждый год будут разными, но неизменно патриотичными, поднимающими дух нашего народа", - цитирует пресс-служба председателя Совета отцов Удмуртии Дмитрия Чистякова.

https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, ижевск, день победы, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия