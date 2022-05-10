https://ria.ru/20220510/germaniya-1787765237.html

Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник

Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник - РИА Новости, 10.05.2022

Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник

Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:11

2022-05-10T16:11

2022-05-10T16:13

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Сегодня работа нашего посольства в Киеве возобновляется при минимальном присутствии (дипломатов)", - заявила министр в ходе визита в Киев, ее слова приводит издание Bild.По словам Бербок, сначала посольство будет работать в ограниченном режиме.Ранее СМИ сообщили, что Бербок посетила Украину с необъявленным визитом.

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в мире, киев, украина, bild