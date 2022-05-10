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Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник - РИА Новости, 10.05.2022
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Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник - РИА Новости, 10.05.2022
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник
Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:11
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в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Сегодня работа нашего посольства в Киеве возобновляется при минимальном присутствии (дипломатов)", - заявила министр в ходе визита в Киев, ее слова приводит издание Bild.По словам Бербок, сначала посольство будет работать в ограниченном режиме.Ранее СМИ сообщили, что Бербок посетила Украину с необъявленным визитом.
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в мире, киев, украина, bild
16:11 10.05.2022 (обновлено: 16:13 10.05.2022)
 
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник

Глава МИД ФРГ Бербок: посольство Германии в Киеве возобновляет работу, заявили в МИД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Сегодня работа нашего посольства в Киеве возобновляется при минимальном присутствии (дипломатов)", - заявила министр в ходе визита в Киев, ее слова приводит издание Bild.
По словам Бербок, сначала посольство будет работать в ограниченном режиме.
Ранее СМИ сообщили, что Бербок посетила Украину с необъявленным визитом.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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