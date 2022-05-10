https://ria.ru/20220510/germaniya-1787765237.html
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник - РИА Новости, 10.05.2022
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник
Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:11
2022-05-10T16:11
2022-05-10T16:13
в мире
киев
украина
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Киеве возобновит работу во вторник при минимальном присутствии дипломатов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Сегодня работа нашего посольства в Киеве возобновляется при минимальном присутствии (дипломатов)", - заявила министр в ходе визита в Киев, ее слова приводит издание Bild.По словам Бербок, сначала посольство будет работать в ограниченном режиме.Ранее СМИ сообщили, что Бербок посетила Украину с необъявленным визитом.
https://ria.ru/20220510/plan-1787712657.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c6676dc140161ff60c2ddbfd03af4eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, bild
16:11 10.05.2022 (обновлено: 16:13 10.05.2022)
Посольство Германии в Киеве возобновляет работу во вторник
Глава МИД ФРГ Бербок: посольство Германии в Киеве возобновляет работу, заявили в МИД