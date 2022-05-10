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Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа - РИА Новости, 10.05.2022
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Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа - РИА Новости, 10.05.2022
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:27
2022-05-10T17:27
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.По его словам, в изменившейся ситуации с европейской безопасностью соседним странам имеет смысл еще более тесно сотрудничать для обеспечения безопасности поставок газа."Помимо проекта по строительству терминала сжиженного природного газа, мы сейчас договорились с Финляндией о том, что мы также доступны друг для друга в экстренной ситуации и будем помогать поставлять газ потребителям в другой стране, если это необходимо и возможно", - сказал Аас порталу государственного телерадиовещания ERR.Подписанное соглашение определяет условия, на которых соседи могут запрашивать и предоставлять помощь в случае перебоев в поставках газа. Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение, отмечает пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.В конце апреля министры экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве по аренде плавучего СПГ-терминала, Совместный проект планируется осуществить не позднее нынешнего года. Страны будут распределять затраты на терминал согласно тому, сколько газа использует каждая из них.
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цены на нефть, эстония, финляндия
17:27 10.05.2022
 
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа

Таави Аас: Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
По его словам, в изменившейся ситуации с европейской безопасностью соседним странам имеет смысл еще более тесно сотрудничать для обеспечения безопасности поставок газа.
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"Помимо проекта по строительству терминала сжиженного природного газа, мы сейчас договорились с Финляндией о том, что мы также доступны друг для друга в экстренной ситуации и будем помогать поставлять газ потребителям в другой стране, если это необходимо и возможно", - сказал Аас порталу государственного телерадиовещания ERR.
Подписанное соглашение определяет условия, на которых соседи могут запрашивать и предоставлять помощь в случае перебоев в поставках газа. Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение, отмечает пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.
В конце апреля министры экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве по аренде плавучего СПГ-терминала, Совместный проект планируется осуществить не позднее нынешнего года. Страны будут распределять затраты на терминал согласно тому, сколько газа использует каждая из них.
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