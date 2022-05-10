https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа - РИА Новости, 10.05.2022

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:27

2022-05-10T17:27

2022-05-10T17:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.По его словам, в изменившейся ситуации с европейской безопасностью соседним странам имеет смысл еще более тесно сотрудничать для обеспечения безопасности поставок газа."Помимо проекта по строительству терминала сжиженного природного газа, мы сейчас договорились с Финляндией о том, что мы также доступны друг для друга в экстренной ситуации и будем помогать поставлять газ потребителям в другой стране, если это необходимо и возможно", - сказал Аас порталу государственного телерадиовещания ERR.Подписанное соглашение определяет условия, на которых соседи могут запрашивать и предоставлять помощь в случае перебоев в поставках газа. Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение, отмечает пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.В конце апреля министры экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве по аренде плавучего СПГ-терминала, Совместный проект планируется осуществить не позднее нынешнего года. Страны будут распределять затраты на терминал согласно тому, сколько газа использует каждая из них.

https://ria.ru/20220506/posol-1787316829.html

https://ria.ru/20220509/pamyat-1787660847.html

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цены на нефть, эстония, финляндия