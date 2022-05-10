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Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
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Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС
Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС
Европейская комиссия официально получила от Украины ответы на свой опросник о вступлении в ЕС и намерена в кратчайшие сроки предоставить свое мнение, основанное РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:21
2022-05-10T16:21
в мире
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
украина
киев
грузия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Европейская комиссия официально получила от Украины ответы на свой опросник о вступлении в ЕС и намерена в кратчайшие сроки предоставить свое мнение, основанное на ответах украинской стороны, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Еврокомиссия в настоящее время должна предоставить свою позицию на основании предоставленных Украиной ответов. Мы их официально получили и предоставим свою позицию как можно скорее", - сообщил он.Мамер также подтвердил, что ЕК нацелена завершить эту работу в июне.Отвечая на вопрос о механизме возможного присоединения Украины к Евросоюзу, Мамер подчеркнул, что "у ЕС есть четкий процесс присоединения, его в настоящее время проходит ряд стран, и нет никаких изменений в этом смысле для других стран, которые находятся на пути".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, украина, киев, грузия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
16:21 10.05.2022
 
Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС

Еврокомиссия официально получила от Украины ответы на опросник о членстве в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Европейская комиссия официально получила от Украины ответы на свой опросник о вступлении в ЕС и намерена в кратчайшие сроки предоставить свое мнение, основанное на ответах украинской стороны, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Еврокомиссия в настоящее время должна предоставить свою позицию на основании предоставленных Украиной ответов. Мы их официально получили и предоставим свою позицию как можно скорее", - сообщил он.
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Мамер также подтвердил, что ЕК нацелена завершить эту работу в июне.
Отвечая на вопрос о механизме возможного присоединения Украины к Евросоюзу, Мамер подчеркнул, что "у ЕС есть четкий процесс присоединения, его в настоящее время проходит ряд стран, и нет никаких изменений в этом смысле для других стран, которые находятся на пути".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентУкраинаКиевГрузияУрсула фон дер ЛяйенВладимир Зеленский
 
 
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