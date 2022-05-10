https://ria.ru/20220510/ekspeditsiya-1787760609.html

Гидрографы рассказали, как ищут затопленные объекты в Арктике

Гидрографы рассказали, как ищут затопленные объекты в Арктике - РИА Новости, 10.05.2022

Гидрографы рассказали, как ищут затопленные объекты в Арктике

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" открыла второй сезон работ по поиску в северных морях исторических артефактов... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:36

2022-05-10T15:36

2022-05-10T15:36

общество

наука

арктика

российское географическое общество

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КОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ/МУРМАНСК, 10 мая – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" открыла второй сезон работ по поиску в северных морях исторических артефактов времен Великой Отечественной войны. В те годы ледяные воды стали могилой для десятков кораблей, самолетов, подводных лодок и их экипажей.Гидрографы Северного флота рассказали, как сегодня ведут поиск затопленных объектов на морском дне и восстанавливают неизвестные страницы истории военной поры, каждая из которых - трагедия и пример героизма для нынешнего поколения.Самолет у мыса МишуковНовейший большой гидрографический катер "Леонид Сенчура", флаг на котором был поднят в декабре прошлого года, - новобранец на Северном флоте. Ему выпала честь носить имя выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Сергеевича Сенчуры. Кажется, есть что-то символическое в том, что одной из первых серьезных задач катера стало участие в комплексной экспедиции "Помни войну".Судно оснащено самой современной техникой, которая позволяет не просто обнаружить под толщей воды некий объект, а рассмотреть его детально с разных ракурсов, провести замеры и качественную съемку. В первый же день работы в Кольском заливе на экране многолучевого эхолота появились очертания самолета.Машина оказалась сильно разрушенной, и поначалу даже опытные эксперты не узнали в ней обнаруженный годом ранее "Бостон" А-20 - самолет, полученный СССР по программе ленд-лиза и совершивший аварийную посадку осенью 1944 года. Теперь появилась возможность дообследовать бомбардировщик с помощью новейшего оборудования."Найденный нами самолет очень сильно поврежден, одно из крыльев у него обломано. Мы точно не знаем, остался ли на борту экипаж. Возможно, останки находятся в его хвостовой части, которая пока не обнаружена. Самолет получил очень большие разрушения, думаю, и поднять его нереально", – комментирует изображение на экране эхолота старший офицер гидрографической службы Северного флота капитан второго ранга Александр Зубарев. По его словам, на дне Кольского залива сейчас находится около 20 затопленных самолетов времён войны, три из них обнаружены в прошлом году.Катер буквально утюжит водную гладь, на многочисленных экранах в рубке меняются изображения и графики. За борт спускают магнитометр – похожий на небольшую оранжевую ракету прибор для измерения характеристик магнитного поля. Он подтвердит, что найденный объект – металлический.Кольский залив – район активного судоходства, однако все найденные здесь артефакты и, по-видимому, те, что еще не обнаружены, находятся вдалеке от судоходных путей. И только целенаправленный поиск, основанный на архивных данных и других источниках, например, воспоминаниях детей и внуков очевидцев тех событий, позволяет восполнить пробелы в летописи войны на севере.Системный поискКомплексная экспедиция Северного флота и РГО "Помни войну" впервые была организована в 2021 году и получила высокую оценку Минобороны. В ведомстве отметили, что столь масштабные поиски не проводились ни в советское время, ни после. С марта по октябрь прошлого года к исследованиям в Баренцевом и Карском морях было привлечено 12 кораблей и судов Северного флота. В результате на дне были обнаружены четыре боевых корабля, 12 судов, два самолета, уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки Д-3 и К-2.Научный руководитель экспедиции, начальник отдела гидрографической службы флота капитан первого ранга Алексей Корнис вспоминает, что идея масштабной экспедиции "выросла" из разрозненных эпизодов по поиску затонувших объектов в разные годы, при этом исследования велись лишь попутно: в тех районах, где флотские специалисты выполняли свои основные задачи. В 2021 году гидрографы предложили включить в план работы флота поиск гидрографического судна "Меридиан", которое было потоплено в 1941 году у островов Лицких. Однако на флоте посчитали, что масштаб работ следует увеличить."Это позволит совместить историко-географическую деятельность с элементами боевой подготовки флота, наполнить ее более интересным и ярким содержанием. Для работы гидрографов важна системность, но в какой-то момент она превращается в рутину. Появление новой интересной задачи дает новый импульс, наполняет привычную деятельность более глубоким содержанием", - поясняет Корнис.Руководитель гидрографической службы Северного флота капитан первого ранга Александр Лозюк отмечает, что поиск затопленных объектов – не основная задача гидрографической службы, но такая работа важна не только для отработки навыков флотских специалистов, но и с точки зрения сохранения принципов исторической справедливости. "Именно сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, пересмотреть роль и вклад участников войны в Победу, важно заниматься поиском, устанавливать истину", - считает руководитель службы.Попытки заполнить неизвестные страницы в истории Великой Отечественной предпринимались и ранее. В начале 2000-х годов общественная организация "Полярный конвой" также отправлялась в северные воды на поиски погибших кораблей и судов союзников. Но системных исследований, основанных на выверенных исторических данных, все же на Севере не проводилось.Тайны северных морейУспех любой экспедиции зависит, прежде всего, от подготовительного этапа. Алексей Корнис провел много времени в архивах и просто за книгами, изучая факты военной истории, результаты предыдущих экспедиций, сверяя координаты затопленных объектов на картах и в источниках. Помочь военным гидрографам согласились и гражданские научные консультанты, которые занимаются вопросами военной истории давно и системно – реальные поиски в море позволили проверить многие из их теорий и догадок на практике.Каждый новый этап экспедиции в первом сезоне приносил не только удовлетворение, радость, а порой и разочарование, но и ставил перед исследователями все новые вопросы. Некоторые истории и вовсе окутаны ореолом тайны: куда делись две потопленные подводные лодки М-175 и М-122, какую роль сыграли считавшиеся "бесполезными" немецкие минные заграждения "Бантос А" и "Бантос-Б", что стало причиной гибели транспорта Steel Worker? На эти и многие другие вопросы гидрографы продолжают искать ответы на дне арктических морей."Конечно, интересно было бы найти советскую подводную лодку М-122. Она погибла в районе мыса Цып-Наволок в мае 1943 года - два немецких истребителя атаковали ее. Вроде бы место гибели известно, но мы уже почти шесть лет безуспешно пытаемся ее найти. Все обследовали - ну нет ее! Пока искали, обнаружили пять или шесть других судов. Есть даже предположение, что М-122 смогла уйти, но позже погибла в этом же походе. Будем искать дальше", - рассказывает научный руководитель экспедиции."Конечно, каждый год мы ставим перед собой все новые и все более сложные задачи. И у гидрографов, которые выходят в море на разных кораблях, появляется даже профессиональный азарт в этом стремлении отыскать, раскрыть подводные тайны", - улыбается начальник службы Александр Лозюк."Богатыри – не вы!"Азарт и желание раскрыть истину – вечные спутники поисковых работ. Однако каждая новая находка заставляет участников экспедиции задумываться не только о том, как и при каких обстоятельствах погиб тот или иной корабль, подводная лодка или боевой самолет, но и какими были те люди, что в роковую минуту стояли на мостике, не выпускали из рук штурвал и боролись до последнего мгновения."Сначала, еще в море, ты об этих вещах не задумываешься: просто делаешь свою работу – проводишь съемку объекта, замеры со всех сторон. Осознание приходит потом. Я пытаюсь представить, как все происходило, какая была обстановка, как вели себя люди. Когда установлена причина гибели – например, это была жесткая посадка самолета, - я пытаюсь представить, что это значит - оказаться в ледяной воде залива. И думаю – смог бы я?", - рассуждает Александр Зубарев.По словам научного руководителя экспедиции Алексея Корниса, когда гидрографическое судно несет вахту в море, традиционно каждый день в полдень весь экипаж слушает по громкой связи доклад о промежуточных итогах: что было сделано, какой район обследован и что обнаружено за это время. И постепенно за сухими цифрами и фактами возникают судьбы конкретных людей."Мы нашли английские корабли. На одном команда была 91 человек, выжил один. На другом – экипаж более 200 человек, выжили двое. И когда ты рассказываешь об этом подробно, на вахту люди приходят с другим настроением, они другими глазами смотрят на движущуюся эхограмму, понимая, что это не просто затопленный объект, а чьи-то судьбы, которые оказались прерваны в один момент", - вспоминает Корнис.И прощальный гудок современного судна над местом гибели звучит совсем иначе для тех, чья символическая встреча с прошлым стала значить намного больше, чем просто выполнение служебной обязанности. Та же незримая связь возникает у нынешних поисковиков после встречи с родственниками погибших в море в годы войны, их рассказов о тех, кто навсегда остался в морских глубинах. Тогда за каждой выбитой на мемориальной доске фамилией проявляется целая жизнь – яркая и настоящая."Это сложный вопрос – а смогли бы мы, сегодняшние, совершить то, что сделали они? Наверное, лермонтовский упрек "Богатыри – не вы!" актуален для любого времени. Я понимаю, что люди того поколения были великими. В детстве мы все были уверены, что сможем быть как Валя Котик или Зина Портнова... Сегодня уже есть сомнения. Кажется, слишком уж мы избалованы. Но с другой стороны, человек способен на многое в решающий, критический момент. Очень не хочется, чтобы сегодня возникли обстоятельства, когда в современных обстоятельствах потребуется проявить тот же героизм, то же мужество", - рассуждает Алексей Корнис.В поселке Мишуково Мурманской области установлен памятник гидрографическому судну "Меридиан". На его борту погибли 46 человек, в том числе женщины и дети. Нынешние коллеги гидрографов, погибших в 1941 году, в ходе комплексной экспедиции восстановили символическую связь времен: взятую у памятного знака землю опустили в море в месте гибели судна, а сосуд с морской водой, собранной над братской могилой, вскоре будет заложен в мемориал. В этой простой церемонии нет пафоса и официоза, она важна для тех, кто сегодня не теряет эмоциональной связи с прошлым через много десятилетий после окончания войны.Уроки историиКаждая трагедия – чья-то ошибка, важный урок истории. И крушение на море во время военных действий – не исключение, говорит Алексей Корнис. По его словам, сегодняшний поиск поможет установить обстоятельства гибели каждого корабля, подводной лодки или самолета - в первую очередь чтобы не допустить ошибок в современной истории. И если раньше многие обстоятельства тех трагедий засекречивались и были доступны лишь узкому кругу специалистов, то сегодня они становятся достоянием общественности, какие бы причины за ними не стояли."Работы предстоит еще очень много, реально установленных мест гибели – примерно одна пятая часть от всех случаев. Все остальные море пока не раскрыло. Из состава легендарного конвоя PQ-17 точно установлено местоположение двух судов, одно не идентифицировано. Есть вопросы с подводными лодками, одна-две могут быть в зоне российской юрисдикции, например, К-1 ушла на позицию в районе Новой Земли и исчезла", - перечисляет научный руководитель экспедиции.Вопрос будущего – исследование норвежских территориальных вод, где погибла большая часть советских подводных лодок. Пока такие совместные исследования планировать трудно, но то, что они важны и потенциально интересны для обеих сторон, у российских гидрографов нет сомнений. По мнению Корниса, такая работа могла бы стать точкой соприкосновения, ключом к пониманию друг друга."То, что сближало наши страны в военное время, может послужить сильным импульсом и сегодня. Примером успешной совместной работы можно назвать совместные учения по спасению на водах "Баренц". А общие усилия, направленные на изучение совместной борьбы против фашизма, могли бы помочь решать полезные задачи для обеих стран и сегодня, и в будущем", - уверен Корнис.В 2022 году экспедиция будет проходить в Арктике в девять этапов с апреля по ноябрь. В этом году впервые будет обследован мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Восточной Лицей. Поиски артефактов будут проходить в Баренцевом и Белом морях, в Кольском заливе и возле Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля.

https://ria.ru/20220310/persey-1776261940.html

https://ria.ru/20210831/konvoy-1747847229.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, наука, арктика, российское географическое общество