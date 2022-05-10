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Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 10.05.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html
Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология"
Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 10.05.2022
Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология"
Глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с президентом РФ Влаждимиром Путиным предложил продлить срок реализации национального проекта "Экология" до... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:51
2022-05-10T18:51
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с президентом РФ Влаждимиром Путиным предложил продлить срок реализации национального проекта "Экология" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона.О мерах, которые принимают в Иркутской области для профилактики и тушения лесных пожаров, президенту России доложил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с членами правительства. Он отметил, что наиболее тяжелая обстановка и сложное тушение приходится на северные и северо-восточные территории Приангарья. В связи с этим в регионе было установлено новое лесопожарное зонирование: создано четыре авиаотделения, на 80% - почти до 6 миллионов гектаров - увеличена зона применения наземных сил и средств тушения возгораний, на 34% увеличена зона применения авиационных сил и средств – до 53 миллионов гектаров. На территории области создано почти 1 700 патрульных и маневренных групп численностью около 6 тысяч человек. С мая этого года на 35% увеличена заработная плата участников тушения лесных пожаров. С учетом дополнительного финансирования увеличена численность парашютно-десантной пожарной службы с 310 до 440 человек.Глава Иркутской области также высоко оценил эффективность нацпроекта "Экология".В настоящее время укомплектованность региона лесопожарной техникой согласно целевым показателям нацпроекта "Экология" более 87%. К 2024 году, по словам Кобзева, она составит 100%.По поручению президента РФ, в 2022 году в Иркутской области увеличен объем финансирования на охрану лесов от пожаров до 1 миллиарда 680 миллионов рублей. Почти половина из них выделена федеральным центром. Помощь из бюджета страны выросла по сравнению с 2021 годом почти на 40%.
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игорь кобзев, иркутская область, россия
18:51 10.05.2022
 
Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология"

Глава Иркутской области Кобзев предложил продлить срок нацпроекта "Экология" до 2030 года

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиИгорь Кобзев
Игорь Кобзев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Игорь Кобзев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с президентом РФ Влаждимиром Путиным предложил продлить срок реализации национального проекта "Экология" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
О мерах, которые принимают в Иркутской области для профилактики и тушения лесных пожаров, президенту России доложил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с членами правительства. Он отметил, что наиболее тяжелая обстановка и сложное тушение приходится на северные и северо-восточные территории Приангарья. В связи с этим в регионе было установлено новое лесопожарное зонирование: создано четыре авиаотделения, на 80% - почти до 6 миллионов гектаров - увеличена зона применения наземных сил и средств тушения возгораний, на 34% увеличена зона применения авиационных сил и средств – до 53 миллионов гектаров. На территории области создано почти 1 700 патрульных и маневренных групп численностью около 6 тысяч человек. С мая этого года на 35% увеличена заработная плата участников тушения лесных пожаров. С учетом дополнительного финансирования увеличена численность парашютно-десантной пожарной службы с 310 до 440 человек.
Глава Иркутской области также высоко оценил эффективность нацпроекта "Экология".
"Губернатор озвучил предложение продлить срок реализации национального проекта "Экология" до 2030 года и добавить в него пункт по капитальному ремонту специализированной техники", - говорится в сообщении.
В настоящее время укомплектованность региона лесопожарной техникой согласно целевым показателям нацпроекта "Экология" более 87%. К 2024 году, по словам Кобзева, она составит 100%.
По поручению президента РФ, в 2022 году в Иркутской области увеличен объем финансирования на охрану лесов от пожаров до 1 миллиарда 680 миллионов рублей. Почти половина из них выделена федеральным центром. Помощь из бюджета страны выросла по сравнению с 2021 годом почти на 40%.
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Иркутская областьИгорь КобзевИркутская областьРоссия
 
 
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