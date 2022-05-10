https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html

Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология"

Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 10.05.2022

Глава Иркутской области предложил продлить срок нацпроекта "Экология"

Глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с президентом РФ Влаждимиром Путиным предложил продлить срок реализации национального проекта "Экология" до... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:51

2022-05-10T18:51

2022-05-10T18:51

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688871_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a3df7dc1cb06ffb1ea24020a2ff005a.png

ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с президентом РФ Влаждимиром Путиным предложил продлить срок реализации национального проекта "Экология" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона.О мерах, которые принимают в Иркутской области для профилактики и тушения лесных пожаров, президенту России доложил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с членами правительства. Он отметил, что наиболее тяжелая обстановка и сложное тушение приходится на северные и северо-восточные территории Приангарья. В связи с этим в регионе было установлено новое лесопожарное зонирование: создано четыре авиаотделения, на 80% - почти до 6 миллионов гектаров - увеличена зона применения наземных сил и средств тушения возгораний, на 34% увеличена зона применения авиационных сил и средств – до 53 миллионов гектаров. На территории области создано почти 1 700 патрульных и маневренных групп численностью около 6 тысяч человек. С мая этого года на 35% увеличена заработная плата участников тушения лесных пожаров. С учетом дополнительного финансирования увеличена численность парашютно-десантной пожарной службы с 310 до 440 человек.Глава Иркутской области также высоко оценил эффективность нацпроекта "Экология".В настоящее время укомплектованность региона лесопожарной техникой согласно целевым показателям нацпроекта "Экология" более 87%. К 2024 году, по словам Кобзева, она составит 100%.По поручению президента РФ, в 2022 году в Иркутской области увеличен объем финансирования на охрану лесов от пожаров до 1 миллиарда 680 миллионов рублей. Почти половина из них выделена федеральным центром. Помощь из бюджета страны выросла по сравнению с 2021 годом почти на 40%.

https://ria.ru/20220422/pererabotka-1784835549.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

игорь кобзев, иркутская область, россия