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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787763213.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 13.30 (время совпадает с мск) обстреляли Александровку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:55
2022-05-10T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 (время совпадает с мск) обстреляли Александровку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - Красногоровка - Александровка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, украина, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:55 10.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Александровке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда в Донецкой области
Осколки снаряда в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 (время совпадает с мск) обстреляли Александровку в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - Красногоровка - Александровка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Снаряд упал: жители Донецка об обстреле города ракетами Ураган с кассетным боеприпасом - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"
 
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