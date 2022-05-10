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Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787757279.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, использовав РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:03
2022-05-10T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, использовав РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 14.10 (совпадает с мск), по Золотому-5 было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом
Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости.
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в мире, россия, украина, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, видео
Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, использовав РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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15:03 10.05.2022 (обновлено: 15:04 10.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР

Представительство ЛНР: украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Золотому-5

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, использовав РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 14.10 (совпадает с мск), по Золотому-5 было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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