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Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 10.05.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, использовав РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:03

2022-05-10T15:03

2022-05-10T15:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, использовав РСЗО "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 14.10 (совпадает с мск), по Золотому-5 было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости. 2022-05-10T15:03 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, видео