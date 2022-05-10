Рейтинг@Mail.ru
Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787755348.html
Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"
Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана" - РИА Новости, 10.05.2022
Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"
Обстрелы Донецка со стороны украинской артиллерии, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:50
2022-05-10T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787752320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c90f31c43f2f854def9b922d6d28c04a.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинской артиллерии, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день, передает корреспондент РИА Новости.В жилой дом по адресу улица Петровского, 107 во вторник утром попал снаряд РСЗО "Ураган", начиненный кассетным боеприпасом.Другая местная жительница рассказала, что стреляли кассетными боеприпасами. "Слышался сильный взрыв, а потом пух-пух-пух, все порассыпалось", - сказала она.По словам жительницы Донецка, 9 мая увеличилась интенсивность обстрелов. "Вчера было сильно, целый день бомбили. Сегодня прилеты были", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом
Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-05-10T14:50
true
PT1M49S
Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы
Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".
2022-05-10T14:50
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787752320_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a2aeff2500f7bcd22764423f102f164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр
14:50 10.05.2022
 
Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"

Жители Донецка рассказали об обстреле дома кассетным боеприпасом из украинского "Урагана"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинской артиллерии, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день, передает корреспондент РИА Новости.
В жилой дом по адресу улица Петровского, 107 во вторник утром попал снаряд РСЗО "Ураган", начиненный кассетным боеприпасом.
"Сидела на диване, оно как бахнуло. Я выбежала, за стенку спряталась, а оно второй раз бахнуло. Потом выхожу по ступенькам, один раз бахнуло, второй, дверь не открывается", - рассказала РИА Новости местная жительница.
Другая местная жительница рассказала, что стреляли кассетными боеприпасами. "Слышался сильный взрыв, а потом пух-пух-пух, все порассыпалось", - сказала она.
По словам жительницы Донецка, 9 мая увеличилась интенсивность обстрелов. "Вчера было сильно, целый день бомбили. Сегодня прилеты были", - сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала