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Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"

Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана" - РИА Новости, 10.05.2022

Жильцы дома в Донецке рассказали об обстреле из украинского "Урагана"

Обстрелы Донецка со стороны украинской артиллерии, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:50

2022-05-10T14:50

2022-05-10T14:50

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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинской артиллерии, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день, передает корреспондент РИА Новости.В жилой дом по адресу улица Петровского, 107 во вторник утром попал снаряд РСЗО "Ураган", начиненный кассетным боеприпасом.Другая местная жительница рассказала, что стреляли кассетными боеприпасами. "Слышался сильный взрыв, а потом пух-пух-пух, все порассыпалось", - сказала она.По словам жительницы Донецка, 9 мая увеличилась интенсивность обстрелов. "Вчера было сильно, целый день бомбили. Сегодня прилеты были", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости. 2022-05-10T14:50 true PT1M49S

Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все". 2022-05-10T14:50 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр