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Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787754447.html
Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 10.05.2022
Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:40
2022-05-10T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 10 мая- РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики."По состоянию на 14.05 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района 10.05.2022 пострадало пять человек, один из которых ребёнок 9 лет. Также зафиксирована смерть до прибытия службы скорой медицинской помощи двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, на территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР были обнаружены обломки снаряда, здание не повреждено, пострадавших на территории больницы нет, отметило Министерство.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об обстреле украинскими войсками в 13.05 Киевского района Донецка из "Градов" и "Ураганов", всего выпустили 30 ракет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
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96
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"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом
Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-05-10T14:40
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Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы
Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".
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в мире, донецк (днр), украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, видео
Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 10 мая- РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
2022-05-10T14:40
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14:40 10.05.2022
 
Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Минздрав ДНР: два человека погибли и пять ранены при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая- РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
"По состоянию на 14.05 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района 10.05.2022 пострадало пять человек, один из которых ребёнок 9 лет. Также зафиксирована смерть до прибытия службы скорой медицинской помощи двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, на территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР были обнаружены обломки снаряда, здание не повреждено, пострадавших на территории больницы нет, отметило Министерство.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об обстреле украинскими войсками в 13.05 Киевского района Донецка из "Градов" и "Ураганов", всего выпустили 30 ракет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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