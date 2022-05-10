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Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 10.05.2022

Два человека погибли при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:40

2022-05-10T14:40

2022-05-10T14:40

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ДОНЕЦК, 10 мая- РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали, включая 9-летнего ребенка, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает Министерство здравоохранения Донецкой народной республики."По состоянию на 14.05 (совпадает с мск) в результате обстрела Киевского района 10.05.2022 пострадало пять человек, один из которых ребёнок 9 лет. Также зафиксирована смерть до прибытия службы скорой медицинской помощи двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, на территории Республиканского травматологического центра минздрава ДНР были обнаружены обломки снаряда, здание не повреждено, пострадавших на территории больницы нет, отметило Министерство.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об обстреле украинскими войсками в 13.05 Киевского района Донецка из "Градов" и "Ураганов", всего выпустили 30 ракет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости. 2022-05-10T14:40 true PT1M49S

Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все". 2022-05-10T14:40 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, видео