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Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787752459.html
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 10.05.2022
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:24
2022-05-10T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) писало, что войска Украины в 13.05 (время совпадает с мск) выпустили по Киевскому району города 20 ракет из "Градов" и десять ракет из "Ураганов"."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Киевском районе Донецка погибла женщина, мужчина получил ранение", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом
Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
2022-05-10T14:24
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14:24 10.05.2022
 
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: женщина погибла при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) писало, что войска Украины в 13.05 (время совпадает с мск) выпустили по Киевскому району города 20 ракет из "Градов" и десять ракет из "Ураганов".
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Киевском районе Донецка погибла женщина, мужчина получил ранение", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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