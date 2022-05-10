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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 10.05.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"

Украинские войска в 13.05 выпустили десять ракет из БМ27 "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:09

2022-05-10T14:09

2022-05-10T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили десять ракет из БМ27 "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:05 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости. 2022-05-10T14:09 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины, видео