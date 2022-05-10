Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787738086.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"
Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять ракет из БМ27 "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:05
2022-05-10T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787741553_0:174:3282:2020_1920x0_80_0_0_f09ad938723c34100b622cf01fc50e82.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять ракет из БМ27 "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Снаряд упал": жители Донецка об обстреле города ракетами "Ураган" с кассетным боеприпасом
Обстрелы Донецка украинской артиллерией, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. В жилой дом по адресу ул. Петровского, 107 сегодня утром попал снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-05-10T12:05
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787741553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_990c0db3b5c98331a914f8e54d6dbeff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, украина, видео
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять ракет из БМ27 "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-05-10T12:05
true
PT1M49S
12:05 10.05.2022 (обновлено: 14:26 10.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять ракет из "Урагана"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС проливает водой рынок "Текстильщик" в Донецке, сгоревший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины вечером 9 мая
Сотрудник МЧС проливает водой рынок Текстильщик в Донецке, сгоревший после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины вечером 9 мая - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять ракет из БМ27 "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала