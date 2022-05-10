Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787732977.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"
Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике и пять ракет из РСЗО "Град" по РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:16
2022-05-10T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787741496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94ba216146f646358d274f6bd2150b6d.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике и пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров; 10.20 – н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
украина
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы
Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".
2022-05-10T11:16
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787741496_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_82ab878f6e7fafa3d6fab767b6de4328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), украина, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины, видео
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике и пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-05-10T11:16
true
PT0M55S
11:16 10.05.2022 (обновлено: 12:47 10.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсколок снаряда, попавшего в павильон рынка "Текстильщик" в Донецке
Осколок снаряда, попавшего в павильон рынка Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике и пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров; 10.20 – н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала