https://ria.ru/20220510/donbass-1787732977.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града" - РИА Новости, 10.05.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"

Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике и пять ракет из РСЗО "Град" по РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:16

2022-05-10T11:16

2022-05-10T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике и пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров; 10.20 – н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

украина

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

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Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все". 2022-05-10T11:16 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины, видео