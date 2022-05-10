Россия не смогла бросить Донбасс на растерзание неонацистам, заявил Антонов
Посол в США Антонов: Россия не смогла бросить Донбасс на растерзание неонацистам
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности в непосредственной близости от своих рубежей и не смогла отдать Донбасс на растерзание неонацистам, заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.
"Защита Отечества остаётся важнейшей задачей для нас. Так и сейчас, когда Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей. Наши воины, наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне, сражаются за родину и благополучие сограждан", - сказал Антонов по случаю торжественного приема в честь Дня Победы.
По его словам, Москва "не смогла оставить Донбасс на растерзание неонацистов". "Российские решительные действия - вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии", - добавил российский посол.
По слова Антонова, Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности". "Но справедливые и обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности никто не Западе слышать не хотел", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Он также сообщил, что в текущем году власти США отказали четырём американским ветеранам в возможности посетить Россию для участия в мероприятиях, посвящённых победе в Великой Отечественной Войне.
Посол РФ добавил, что Россия - великая страна с тысячелетней историей, и ее народ "никому не удастся сломить".
В торжественном приеме приняли участие в том числе послы и высокопоставленные дипломаты ряда стран бывшего СССР. Перед началом приёма посол РФ и другие дипломаты посадили во дворе российской дипмиссии кусты сирени - одного из символов победы в Великой Отечественной войне.