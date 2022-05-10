https://ria.ru/20220510/donbass-1787714798.html

Россия не смогла бросить Донбасс на растерзание неонацистам, заявил Антонов

Россия не смогла бросить Донбасс на растерзание неонацистам, заявил Антонов - РИА Новости, 10.05.2022

Россия не смогла бросить Донбасс на растерзание неонацистам, заявил Антонов

Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности в непосредственной близости от своих рубежей и не смогла отдать Донбасс на растерзание неонацистам,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T04:10

2022-05-10T04:10

2022-05-10T04:10

специальная военная операция на украине

россия

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности в непосредственной близости от своих рубежей и не смогла отдать Донбасс на растерзание неонацистам, заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.По его словам, Москва "не смогла оставить Донбасс на растерзание неонацистов". "Российские решительные действия - вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии", - добавил российский посол.По слова Антонова, Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности". "Но справедливые и обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности никто не Западе слышать не хотел", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Он также сообщил, что в текущем году власти США отказали четырём американским ветеранам в возможности посетить Россию для участия в мероприятиях, посвящённых победе в Великой Отечественной Войне.Посол РФ добавил, что Россия - великая страна с тысячелетней историей, и ее народ "никому не удастся сломить".В торжественном приеме приняли участие в том числе послы и высокопоставленные дипломаты ряда стран бывшего СССР. Перед началом приёма посол РФ и другие дипломаты посадили во дворе российской дипмиссии кусты сирени - одного из символов победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220509/rakety-1787623087.html

https://ria.ru/20220509/metodichka-1787581808.html

россия

сша

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, донбасс, в мире, украина