https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

Генштаб Белоруссии: Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций

Генштаб Белоруссии: Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций - РИА Новости, 10.05.2022

Генштаб Белоруссии: Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций

Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил во... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:58

2022-05-10T15:58

2022-05-10T16:03

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил во вторник начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич."Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - приводит слова Гулевича Telegram-канал минобороны.Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. "Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", - продолжил Гулевич.Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". 10 в стране начинается второй этап проверки сил реагирования армии, сообщил во вторник глава минобороны Виктор Хренин.

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белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы украины