В Белоруссии рассказали о деталях предстоящей проверки войск
Белоруссия проведет формирование территориальных войск на юге и западе страны
Военнослужащие Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Белоруссия в рамках проверки территориальной обороны в мае проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны, сообщила во вторник пресс-служба минобороны.
"В рамках проверки органов управления территориальной обороны, проводимой под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
"Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению", - подчеркивается в сообщении.
Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". 10 мая в стране начинается второй этап проверки сил реагирования армии, сообщил во вторник глава минобороны Виктор Хренин.