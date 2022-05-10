https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787764147.html

В белорусском Генштабе заявили о росте военной угрозы

В белорусском Генштабе заявили о росте военной угрозы - РИА Новости, 10.05.2022

В белорусском Генштабе заявили о росте военной угрозы

Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что действия НАТО у границы республики... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:03

2022-05-10T16:03

2022-05-10T16:17

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что действия НАТО у границы республики свидетельствуют о нарастающей военной угрозе, выработан комплекс мероприятий по противодействию."США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственной границы Беларуси. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь", - приводит слова Гулевича во вторник Telegram-канал Минобороны республики.По его информации, "в вооруженных силах выработан целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам"."Необходимо отметить, что проводится ряд учений на территории Восточной и Юго-восточной Европы. Учение "Защитник Европы", на котором предполагается задействовать до 20 тысяч человек и большое количество техники, еще семь учений на территории стран, граничащих с Республикой Беларусь", - сказал Гулевич.При этом, по его словам, "отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка десанта, применение сил специальных операций не свидетельствует о миролюбивой направленности данных учений".Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". 10 мая в стране начинается второй этап проверки сил реагирования армии, сообщил во вторник глава минобороны Виктор Хренин.

https://ria.ru/20220509/nato-1787607114.html

https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, балтийское море, польша, министерство обороны белоруссии