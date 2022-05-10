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Белоруссия не будет увеличивать оборонный бюджет - РИА Новости, 10.05.2022
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Белоруссия не будет увеличивать оборонный бюджет
Белоруссия не будет увеличивать оборонный бюджет - РИА Новости, 10.05.2022
Белоруссия не будет увеличивать оборонный бюджет
Белоруссия не планирует увеличивать оборонный бюджет, сообщил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:52
2022-05-10T14:53
александр лукашенко
белоруссия
в мире
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Белоруссия не планирует увеличивать оборонный бюджет, сообщил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин."Оборонный бюджет будет тот, который сейчас спланирован, выделен. Дополнительных бюджетных затрат не потребуется", - сказал глава минобороны, подводя итоги после совещания у президента по вопросу государственного оборонного заказа. Слова министра приводит агентство Белта.Хренин сообщил, что гособоронзаказ на 2022 одобрен главой государства. "Президент уделяет этому очень пристальное внимание, рассматривая каждую перспективу, каждую закупку, которую мы планируем, и то, как мы оснащаем вооруженные силы", - отметил он.По словам министра, президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда уделяет очень пристальное внимание развитию вооруженных сил и в том числе формированию государственного оборонного заказа. Он отметил, что сегодняшнее совещание у президента по вопросам гособоронзаказа на на 2022 год не стало в этом плане исключением - обсуждалась каждая перспективная закупка, которую планирует минобороны для оснащения ВС. При этом основной посыл главы государства - чтобы все нужное для армии максимально закупалось в Белоруссии, подчеркнул Хренин."Мы очень многое можем делать у себя. Львиную часть того оружия, которое выпускает наш военно-промышленный комплекс: средства связи, радиоэлектронной борьбы, многое в ракетостроении - это все будет закупаться за бюджетные средства здесь, в стране", - констатировал глава минобороны.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии
14:52 10.05.2022 (обновлено: 14:53 10.05.2022)
 
Белоруссия не будет увеличивать оборонный бюджет

Министр обороны Белоруссии: Минск не планирует увеличивать оборонный бюджет

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие белорусской армии
Военнослужащие белорусской армии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие белорусской армии. Архивное фото
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Белоруссия не планирует увеличивать оборонный бюджет, сообщил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин.
"Оборонный бюджет будет тот, который сейчас спланирован, выделен. Дополнительных бюджетных затрат не потребуется", - сказал глава минобороны, подводя итоги после совещания у президента по вопросу государственного оборонного заказа. Слова министра приводит агентство Белта.
Хренин сообщил, что гособоронзаказ на 2022 одобрен главой государства. "Президент уделяет этому очень пристальное внимание, рассматривая каждую перспективу, каждую закупку, которую мы планируем, и то, как мы оснащаем вооруженные силы", - отметил он.
По словам министра, президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда уделяет очень пристальное внимание развитию вооруженных сил и в том числе формированию государственного оборонного заказа. Он отметил, что сегодняшнее совещание у президента по вопросам гособоронзаказа на на 2022 год не стало в этом плане исключением - обсуждалась каждая перспективная закупка, которую планирует минобороны для оснащения ВС. При этом основной посыл главы государства - чтобы все нужное для армии максимально закупалось в Белоруссии, подчеркнул Хренин.
"Мы очень многое можем делать у себя. Львиную часть того оружия, которое выпускает наш военно-промышленный комплекс: средства связи, радиоэлектронной борьбы, многое в ракетостроении - это все будет закупаться за бюджетные средства здесь, в стране", - констатировал глава минобороны.
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