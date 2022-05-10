13:57 10.05.2022 (обновлено: 16:00 10.05.2022)
Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования армии
Глава Минобороны Белоруссии: Минск начинает второй этап проверки сил реагирования армии
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 10 мая — РИА Новости. Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования, заявил министр обороны Виктор Хренин, которого цитирует Sputnik Беларусь.
"Мы начали проверку сил реагирования. Буквально сегодня начнется уже второй этап. Это все спланировано в рамках адекватной реакции на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы", — сказал глава Минобороны
Он подчеркнул, что в Минске видят каждое движение на этих учениях: на каких полигонах и с участием каких батальонных групп они проходят, какие задачи планируется отработать.
"Понимая угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", — заключил Хренин.
Внезапная проверка сил реагирования началась в Белоруссии 4 мая. Целью учений называлась оценка готовности и способности военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.
Учения НАТО Defender Europe 2022 стартовали 1 мая. Они проходят на полигонах и в учебных центрах 19 европейских государств, а также в акваториях Балтийского и Северного морей. В них участвуют в общей сложности 18 тысяч солдат, из которых 12 тысяч — из США.