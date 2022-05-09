https://ria.ru/20220509/zaklyuchenie-1787654608.html

ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии

ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии - РИА Новости, 09.05.2022

ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии

Европейская комиссия ожидает ответы Украины на опросник о вступлении в ЕС, нацелена дать свое заключение в июне, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:11

2022-05-09T15:11

2022-05-09T15:12

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

украина

киев

владимир зеленский

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1920x0_80_0_0_e14ae6ed16132f8fa11ddc1ced706a08.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Европейская комиссия ожидает ответы Украины на опросник о вступлении в ЕС, нацелена дать свое заключение в июне, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с утверждением, что Украина уже в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза."С нетерпением жду получения ответов на опросник о членстве ЕС. Еврокомиссия будет стремиться представить свое мнение в июне", - написала она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220421/oprosnik-1784703678.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, украина, киев, владимир зеленский, европарламент