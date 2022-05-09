15:11 09.05.2022 (обновлено: 15:12 09.05.2022)
ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия нацелена дать заключение по Украине в июне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Европейская комиссия ожидает ответы Украины на опросник о вступлении в ЕС, нацелена дать свое заключение в июне, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с утверждением, что Украина уже в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза.
"С нетерпением жду получения ответов на опросник о членстве ЕС. Еврокомиссия будет стремиться представить свое мнение в июне", - написала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.