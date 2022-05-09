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ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии - РИА Новости, 09.05.2022
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ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии
ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии - РИА Новости, 09.05.2022
ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии
Европейская комиссия ожидает ответы Украины на опросник о вступлении в ЕС, нацелена дать свое заключение в июне, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:11
2022-05-09T15:12
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
украина
киев
владимир зеленский
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Европейская комиссия ожидает ответы Украины на опросник о вступлении в ЕС, нацелена дать свое заключение в июне, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с утверждением, что Украина уже в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза."С нетерпением жду получения ответов на опросник о членстве ЕС. Еврокомиссия будет стремиться представить свое мнение в июне", - написала она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, украина, киев, владимир зеленский, европарламент
15:11 09.05.2022 (обновлено: 15:12 09.05.2022)
 
ЕС ждет ответы Украины на опросник о членстве, сообщили в Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия нацелена дать заключение по Украине в июне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Европейская комиссия ожидает ответы Украины на опросник о вступлении в ЕС, нацелена дать свое заключение в июне, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с утверждением, что Украина уже в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза.
"С нетерпением жду получения ответов на опросник о членстве ЕС. Еврокомиссия будет стремиться представить свое мнение в июне", - написала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 13:52
ЕК начала оценивать украинские ответы на опросник о вступлении в ЕС
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЕвропарламент
 
 
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