Рейтинг@Mail.ru
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/yavlenie-1787692917.html
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы
Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:32
2022-05-09T20:44
общество
псков
псковская область
день победы
михаил ведерников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787693340_0:341:960:881_1920x0_80_0_0_adf3478cfe4abd662d1f0e5954fd0355.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А ещё исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия", - рассказал он в своем Telegram-канале.По оценке Ведерникова, это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.Как информирует официальный Telegram-канал администрации Псковской области, глава региона присутствовал на военном параде вместе со своей семьей.
https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html
псков
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787693340_0:251:960:971_1920x0_80_0_0_bd44360a5e3a0caebf49141d881ae6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, псков, псковская область, день победы, михаил ведерников
20:32 09.05.2022 (обновлено: 20:44 09.05.2022)
 
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы

Губернатор сообщил, что в Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы

© Фото : Михаил Ведерников / TelegramСолнечное гало во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове
Солнечное гало во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Михаил Ведерников / Telegram
Солнечное гало во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А ещё исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия", - рассказал он в своем Telegram-канале.
По оценке Ведерникова, это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.
Как информирует официальный Telegram-канал администрации Псковской области, глава региона присутствовал на военном параде вместе со своей семьей.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 17:38Вологодская область
В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"
 
ОбществоПсковПсковская областьДень ПобедыМихаил Ведерников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала