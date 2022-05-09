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В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы
Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:32
2022-05-09T20:32
2022-05-09T20:44
общество
псков
псковская область
день победы
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А ещё исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия", - рассказал он в своем Telegram-канале.По оценке Ведерникова, это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.Как информирует официальный Telegram-канал администрации Псковской области, глава региона присутствовал на военном параде вместе со своей семьей.
https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html
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общество, псков, псковская область, день победы, михаил ведерников
20:32 09.05.2022 (обновлено: 20:44 09.05.2022)
В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы
Губернатор сообщил, что в Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы