https://ria.ru/20220509/yavlenie-1787692917.html

В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы

В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Пскове редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы

Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:32

2022-05-09T20:32

2022-05-09T20:44

общество

псков

псковская область

день победы

михаил ведерников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787693340_0:341:960:881_1920x0_80_0_0_adf3478cfe4abd662d1f0e5954fd0355.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Редкое оптическое явление гало сопровождало Парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А ещё исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия", - рассказал он в своем Telegram-канале.По оценке Ведерникова, это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.Как информирует официальный Telegram-канал администрации Псковской области, глава региона присутствовал на военном параде вместе со своей семьей.

https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html

псков

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, псков, псковская область, день победы, михаил ведерников