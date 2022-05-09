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В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html
В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"
В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"
В Вологде в День победы торжественным маршем прошли ветераны войны и парадные расчеты, сообщается на сайте Законодательного собрания региона. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:38
2022-05-09T17:38
вологодская область
общество
олег кувшинников
андрей луценко
вологда
ленинград
день победы
вологодская область
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Вологде в День победы торжественным маршем прошли ветераны войны и парадные расчеты, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.Основные торжества развернулись в центре Вологды на площади Революции.Рано утром прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь Славы". Память вологжан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, почтили губернатор области Олег Кувшинников, председатель заксобрания области Андрей Луценко, депутаты ЗСО, руководители областной столицы и представители общественности.Ровно в 10.00 знаменная группа вынесла на площадь Знамя Победы и государственный флаг. Всех вологжан с праздником Великой Победы поздравил губернатор области Олег Кувшинников."Уважаемые вологжане, дорогие ветераны. От всей души поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года над Берлином взмыл в небо красный флаг – Знамя Победы – символ мужества и героизма русского солдата. Цена Победы – 27 миллионов жизней, тысячи разрушенных городов и сел. Вот уже 77 лет миллионы людей приходят к могилам погибших воинов, чтобы поклониться им, вспомнить их подвиг. Миллионы людей выходят на площади сел и городов, чтобы поблагодарить ветеранов. Слава нашим солдатам. Слава нашим ветеранам. Слава народу-освободителю. С Днем Великой Победы!" - сказал глава региона.Вологодчина внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вологжане производили все необходимое для фронта – оружие, обмундирование, продовольствие. Регион принял более двух миллионов жителей блокадного Ленинграда. Больше 300 тысяч вологжан ушли на фронт, 200 тысяч остались на полях сражений.Торжественным маршем перед 10 тысячами гостями праздника, в числе которых были и ветераны войны, прошли парадные расчеты, после чего волонтеры пронесли копию Знамени Победы площадью около 200 квадратных метров.Неотъемлемая часть торжеств, посвященных 9 мая – шествие "Бессмертного полка". 15 тысяч вологжан прошли в колонне с портретами своих родных, воевавших на фронтах, ковавших Победу в тылу.Спикер областного парламента Луценко прошел с портретом своего деда, о судьбе которого узнал два года назад из открывшихся архивов. В 1942 году в селении Гизель на Кавказе Федот Потапов остался единственным в строю пулеметчиком и обезвредил 50 фашистов. За свой подвиг он был награжден медалью "За Отвагу". Всего через 4 месяца он погиб в другом тяжелом бою."Сегодня все мы вспоминаем свои семейные истории, которые всем нам очень дороги. Наша страна заплатила огромную цену за победу в войне. Мы помним наших героев, сохраняем эту память, передаем нашим детям и внукам. Очень важно, чтобы эта преемственность сохранялась. Я бы хотел поблагодарить вологжан за то, что после двух лет пандемии, когда мы не проводили мероприятия так масштабно, как сегодня, они пришли, приняли участие в параде, шествии "Бессмертного полка". С праздником, с Днем Победы!" - сказал Луценко.
https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html
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общество, олег кувшинников, андрей луценко, вологда, ленинград, день победы, вологодская область, акция "бессмертный полк"
17:38 09.05.2022
 

В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Вологде в День победы торжественным маршем прошли ветераны войны и парадные расчеты, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.
Основные торжества развернулись в центре Вологды на площади Революции.
Рано утром прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь Славы". Память вологжан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, почтили губернатор области Олег Кувшинников, председатель заксобрания области Андрей Луценко, депутаты ЗСО, руководители областной столицы и представители общественности.
Ровно в 10.00 знаменная группа вынесла на площадь Знамя Победы и государственный флаг. Всех вологжан с праздником Великой Победы поздравил губернатор области Олег Кувшинников.
"Уважаемые вологжане, дорогие ветераны. От всей души поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года над Берлином взмыл в небо красный флаг – Знамя Победы – символ мужества и героизма русского солдата. Цена Победы – 27 миллионов жизней, тысячи разрушенных городов и сел. Вот уже 77 лет миллионы людей приходят к могилам погибших воинов, чтобы поклониться им, вспомнить их подвиг. Миллионы людей выходят на площади сел и городов, чтобы поблагодарить ветеранов. Слава нашим солдатам. Слава нашим ветеранам. Слава народу-освободителю. С Днем Великой Победы!" - сказал глава региона.
Вологодчина внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вологжане производили все необходимое для фронта – оружие, обмундирование, продовольствие. Регион принял более двух миллионов жителей блокадного Ленинграда. Больше 300 тысяч вологжан ушли на фронт, 200 тысяч остались на полях сражений.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:31
Акция "Бессмертный полк"
Торжественным маршем перед 10 тысячами гостями праздника, в числе которых были и ветераны войны, прошли парадные расчеты, после чего волонтеры пронесли копию Знамени Победы площадью около 200 квадратных метров.
Неотъемлемая часть торжеств, посвященных 9 мая – шествие "Бессмертного полка". 15 тысяч вологжан прошли в колонне с портретами своих родных, воевавших на фронтах, ковавших Победу в тылу.
Спикер областного парламента Луценко прошел с портретом своего деда, о судьбе которого узнал два года назад из открывшихся архивов. В 1942 году в селении Гизель на Кавказе Федот Потапов остался единственным в строю пулеметчиком и обезвредил 50 фашистов. За свой подвиг он был награжден медалью "За Отвагу". Всего через 4 месяца он погиб в другом тяжелом бою.
"Сегодня все мы вспоминаем свои семейные истории, которые всем нам очень дороги. Наша страна заплатила огромную цену за победу в войне. Мы помним наших героев, сохраняем эту память, передаем нашим детям и внукам. Очень важно, чтобы эта преемственность сохранялась. Я бы хотел поблагодарить вологжан за то, что после двух лет пандемии, когда мы не проводили мероприятия так масштабно, как сегодня, они пришли, приняли участие в параде, шествии "Бессмертного полка". С праздником, с Днем Победы!" - сказал Луценко.

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Никто не забыт: акция "Бессмертный полк"
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
1 из 19

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.

Участница акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
2 из 19

Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Участники шествия Бессмертный полк в Москве
3 из 19

В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.

Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
4 из 19

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".

Шествие Бессмертный полк в Москве
5 из 19

На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Тимашевске Краснодарского края
6 из 19

В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

Участники акции Бессмертный полк в Мурманске
7 из 19

В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на шествии Бессмертный полк, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном
8 из 19

В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.

Участник шествия Бессмертный полк в Москве
9 из 19

Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанк

Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.

Участники акции Бессмертный полк на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе
10 из 19

Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.

© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

Акция Бессмертный полк в Бишкеке
11 из 19

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
12 из 19

В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.

Участники акции Бессмертный полк в Мелитополе
13 из 19

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© AFP 2022 / John MacDougall

В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".

Акция Бессмертный полк в Берлине
14 из 19

В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".

© AFP 2022 / John MacDougall
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".

Участники шествия Поклонимся героям, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Алма-Ате
15 из 19

В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.

Шествие Бессмертный полк в Москве
16 из 19

Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.

Шествие Бессмертный полк в Москве
17 из 19

Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
18 из 19

В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Мамаевом кургане в Волгограде
19 из 19

В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 19

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 19

Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 19

В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 19

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 19

На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 19

В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 19

В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 19

В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 19

Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 19

Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.

© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
11 из 19

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
12 из 19

В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 19

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 19

В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".

© AFP 2022 / John MacDougall
15 из 19

В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".

© Sputnik
Перейти в фотобанк
16 из 19

Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
17 из 19

Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
18 из 19

В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
19 из 19

В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
 
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