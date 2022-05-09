https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html

В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"

В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"

В Вологде в День победы торжественным маршем прошли ветераны войны и парадные расчеты, сообщается на сайте Законодательного собрания региона. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:38

2022-05-09T17:38

2022-05-09T17:38

вологодская область

общество

олег кувшинников

андрей луценко

вологда

ленинград

день победы

вологодская область

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В Вологде в День победы торжественным маршем прошли ветераны войны и парадные расчеты, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.Основные торжества развернулись в центре Вологды на площади Революции.Рано утром прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь Славы". Память вологжан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, почтили губернатор области Олег Кувшинников, председатель заксобрания области Андрей Луценко, депутаты ЗСО, руководители областной столицы и представители общественности.Ровно в 10.00 знаменная группа вынесла на площадь Знамя Победы и государственный флаг. Всех вологжан с праздником Великой Победы поздравил губернатор области Олег Кувшинников."Уважаемые вологжане, дорогие ветераны. От всей души поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года над Берлином взмыл в небо красный флаг – Знамя Победы – символ мужества и героизма русского солдата. Цена Победы – 27 миллионов жизней, тысячи разрушенных городов и сел. Вот уже 77 лет миллионы людей приходят к могилам погибших воинов, чтобы поклониться им, вспомнить их подвиг. Миллионы людей выходят на площади сел и городов, чтобы поблагодарить ветеранов. Слава нашим солдатам. Слава нашим ветеранам. Слава народу-освободителю. С Днем Великой Победы!" - сказал глава региона.Вологодчина внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вологжане производили все необходимое для фронта – оружие, обмундирование, продовольствие. Регион принял более двух миллионов жителей блокадного Ленинграда. Больше 300 тысяч вологжан ушли на фронт, 200 тысяч остались на полях сражений.Торжественным маршем перед 10 тысячами гостями праздника, в числе которых были и ветераны войны, прошли парадные расчеты, после чего волонтеры пронесли копию Знамени Победы площадью около 200 квадратных метров.Неотъемлемая часть торжеств, посвященных 9 мая – шествие "Бессмертного полка". 15 тысяч вологжан прошли в колонне с портретами своих родных, воевавших на фронтах, ковавших Победу в тылу.Спикер областного парламента Луценко прошел с портретом своего деда, о судьбе которого узнал два года назад из открывшихся архивов. В 1942 году в селении Гизель на Кавказе Федот Потапов остался единственным в строю пулеметчиком и обезвредил 50 фашистов. За свой подвиг он был награжден медалью "За Отвагу". Всего через 4 месяца он погиб в другом тяжелом бою."Сегодня все мы вспоминаем свои семейные истории, которые всем нам очень дороги. Наша страна заплатила огромную цену за победу в войне. Мы помним наших героев, сохраняем эту память, передаем нашим детям и внукам. Очень важно, чтобы эта преемственность сохранялась. Я бы хотел поблагодарить вологжан за то, что после двух лет пандемии, когда мы не проводили мероприятия так масштабно, как сегодня, они пришли, приняли участие в параде, шествии "Бессмертного полка". С праздником, с Днем Победы!" - сказал Луценко.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, олег кувшинников, андрей луценко, вологда, ленинград, день победы, вологодская область, акция "бессмертный полк"