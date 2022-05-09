https://ria.ru/20220509/soobschestvo-1787696470.html
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество - РИА Новости, 09.05.2022
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:22
2022-05-09T21:22
2022-05-09T21:22
в мире
франция
великобритания
европарламент
евросоюз
олаф шольц
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_0:0:3376:1900_1920x0_80_0_0_46ba2f11014fdbe24723c0bd328dc48d.jpg
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе.Днем в понедельник президент Франции, выступая в Европарламенте, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды."Это сообщество - способ найти другую форму сотрудничества с такими странами, как Великобритания, которая решила выйти из ЕС, но которая может найти свое место в этом новом политическом сообществе", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, которую транслировал Елисейский дворец.
https://ria.ru/20220509/makron-1787667291.html
франция
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_2574f73021c79f1d0fa56f9a30b1c030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, великобритания, европарламент, евросоюз, олаф шольц, украина
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество
Макрон не исключил, что Британия войдет в новое европейское политическое сообщество