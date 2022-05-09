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Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество - РИА Новости, 09.05.2022
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Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество - РИА Новости, 09.05.2022
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:22
2022-05-09T21:22
в мире
франция
великобритания
европарламент
евросоюз
олаф шольц
украина
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе.Днем в понедельник президент Франции, выступая в Европарламенте, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды."Это сообщество - способ найти другую форму сотрудничества с такими странами, как Великобритания, которая решила выйти из ЕС, но которая может найти свое место в этом новом политическом сообществе", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, которую транслировал Елисейский дворец.
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в мире, франция, великобритания, европарламент, евросоюз, олаф шольц, украина
21:22 09.05.2022
 
Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество

Макрон не исключил, что Британия войдет в новое европейское политическое сообщество

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе.
Днем в понедельник президент Франции, выступая в Европарламенте, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
"Это сообщество - способ найти другую форму сотрудничества с такими странами, как Великобритания, которая решила выйти из ЕС, но которая может найти свое место в этом новом политическом сообществе", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, которую транслировал Елисейский дворец.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 16:38
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину
 
В миреФранцияВеликобританияЕвропарламентЕвросоюзОлаф ШольцУкраина
 
 
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