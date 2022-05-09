https://ria.ru/20220509/soobschestvo-1787696470.html

Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество

Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество - РИА Новости, 09.05.2022

Макрон допустил, что Британия войдет в новое европейское сообщество

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:22

2022-05-09T21:22

2022-05-09T21:22

в мире

франция

великобритания

европарламент

евросоюз

олаф шольц

украина

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Великобритания сможет "найти свое место" в новом европейском политическом сообществе.Днем в понедельник президент Франции, выступая в Европарламенте, заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды."Это сообщество - способ найти другую форму сотрудничества с такими странами, как Великобритания, которая решила выйти из ЕС, но которая может найти свое место в этом новом политическом сообществе", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, которую транслировал Елисейский дворец.

https://ria.ru/20220509/makron-1787667291.html

франция

великобритания

украина

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в мире, франция, великобритания, европарламент, евросоюз, олаф шольц, украина