https://ria.ru/20220509/shestvie-1787643709.html

Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске

Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске - РИА Новости, 09.05.2022

Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске

Около 168 тысяч жителей Омской области в День Победы приняли участие в шествии "Бессмертного полка", из них 101 тысяча в Омске, что стало рекордом за всю... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:11

2022-05-09T14:11

2022-05-09T14:20

общество

омск

омская область

совет федерации рф

день победы

александр бурков

омская область

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ОМСК, 9 мая – РИА Новости. Около 168 тысяч жителей Омской области в День Победы приняли участие в шествии "Бессмертного полка", из них 101 тысяча в Омске, что стало рекордом за всю историю проведения акции в регионе, сообщает облправительство."Жители Омской области прошли колонной по центральным улицам города с портретами героев своих семей, участников войны, однополчан, тружеников тыла. Памятная акция состоялась в регионе в десятый раз. Патриотическая акция "Бессмертный полк" стала символом нетленности памяти о подвиге во имя мира", - говорится в сообщении.В колонне участников "Бессмертного полка" прошел и губернатор Омской области Александр Бурков с портретом своего деда-фронтовика по материнской линии Павла Михаловича Крутовских, который ушел воевать в первый же день войны."Мне было два года, когда он ушел из жизни, но я много знаю о нем и войне по рассказам родных. Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - сказал глава региона.С портретами близких и родных в шествии в Омске также участвовали председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский, мэр Сергей Шелест, сенатор от Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина. Шествие "Бессмертного полка" сопровождали волонтеры. Общая протяженность маршрута "Бессмертного полка" в Омске составила 5 километров. Шествие завершилось у мемориала "Слава героям" на Бульваре Победы концертной программой.В 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220509/burkov-1787618022.html

https://ria.ru/20220509/parad-1787630730.html

омск

омская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, омск, омская область, совет федерации рф, день победы, александр бурков