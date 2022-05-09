Рейтинг@Mail.ru
Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20220509/shestvie-1787643709.html
Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске
Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске - РИА Новости, 09.05.2022
Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске
Около 168 тысяч жителей Омской области в День Победы приняли участие в шествии "Бессмертного полка", из них 101 тысяча в Омске, что стало рекордом за всю... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:11
2022-05-09T14:20
общество
омск
омская область
совет федерации рф
день победы
александр бурков
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_0:35:3137:1800_1920x0_80_0_0_9e4aa9a9b7a1aee01a5fd093307fcf5d.jpg
ОМСК, 9 мая – РИА Новости. Около 168 тысяч жителей Омской области в День Победы приняли участие в шествии "Бессмертного полка", из них 101 тысяча в Омске, что стало рекордом за всю историю проведения акции в регионе, сообщает облправительство."Жители Омской области прошли колонной по центральным улицам города с портретами героев своих семей, участников войны, однополчан, тружеников тыла. Памятная акция состоялась в регионе в десятый раз. Патриотическая акция "Бессмертный полк" стала символом нетленности памяти о подвиге во имя мира", - говорится в сообщении.В колонне участников "Бессмертного полка" прошел и губернатор Омской области Александр Бурков с портретом своего деда-фронтовика по материнской линии Павла Михаловича Крутовских, который ушел воевать в первый же день войны."Мне было два года, когда он ушел из жизни, но я много знаю о нем и войне по рассказам родных. Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - сказал глава региона.С портретами близких и родных в шествии в Омске также участвовали председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский, мэр Сергей Шелест, сенатор от Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина. Шествие "Бессмертного полка" сопровождали волонтеры. Общая протяженность маршрута "Бессмертного полка" в Омске составила 5 километров. Шествие завершилось у мемориала "Слава героям" на Бульваре Победы концертной программой.В 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220509/burkov-1787618022.html
https://ria.ru/20220509/parad-1787630730.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_db5925770486afc943dff7ee874aaaa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, омск, омская область, совет федерации рф, день победы, александр бурков
14:11 09.05.2022 (обновлено: 14:20 09.05.2022)
 

Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 мая – РИА Новости. Около 168 тысяч жителей Омской области в День Победы приняли участие в шествии "Бессмертного полка", из них 101 тысяча в Омске, что стало рекордом за всю историю проведения акции в регионе, сообщает облправительство.
"Жители Омской области прошли колонной по центральным улицам города с портретами героев своих семей, участников войны, однополчан, тружеников тыла. Памятная акция состоялась в регионе в десятый раз. Патриотическая акция "Бессмертный полк" стала символом нетленности памяти о подвиге во имя мира", - говорится в сообщении.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:41День Победы — 2022
Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку"
В колонне участников "Бессмертного полка" прошел и губернатор Омской области Александр Бурков с портретом своего деда-фронтовика по материнской линии Павла Михаловича Крутовских, который ушел воевать в первый же день войны.
"Мне было два года, когда он ушел из жизни, но я много знаю о нем и войне по рассказам родных. Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - сказал глава региона.
С портретами близких и родных в шествии в Омске также участвовали председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский, мэр Сергей Шелест, сенатор от Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина. Шествие "Бессмертного полка" сопровождали волонтеры. Общая протяженность маршрута "Бессмертного полка" в Омске составила 5 километров. Шествие завершилось у мемориала "Слава героям" на Бульваре Победы концертной программой.
В 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж
Военнослужащие во время военного парада в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:52День Победы — 2022
В Омске прошел парад в честь Дня Победы
 
Омская областьОбществоОмскОмская областьСовет Федерации РФДень ПобедыАлександр Бурков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала