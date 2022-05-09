14:11 09.05.2022 (обновлено: 14:20 09.05.2022)
Рекордные 101 тысяча человек прошли "Бессмертным полком" в Омске
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
ОМСК, 9 мая – РИА Новости. Около 168 тысяч жителей Омской области в День Победы приняли участие в шествии "Бессмертного полка", из них 101 тысяча в Омске, что стало рекордом за всю историю проведения акции в регионе, сообщает облправительство.
"Жители Омской области прошли колонной по центральным улицам города с портретами героев своих семей, участников войны, однополчан, тружеников тыла. Памятная акция состоялась в регионе в десятый раз. Патриотическая акция "Бессмертный полк" стала символом нетленности памяти о подвиге во имя мира", - говорится в сообщении.
В колонне участников "Бессмертного полка" прошел и губернатор Омской области Александр Бурков с портретом своего деда-фронтовика по материнской линии Павла Михаловича Крутовских, который ушел воевать в первый же день войны.
"Мне было два года, когда он ушел из жизни, но я много знаю о нем и войне по рассказам родных. Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - сказал глава региона.
С портретами близких и родных в шествии в Омске также участвовали председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский, мэр Сергей Шелест, сенатор от Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина. Шествие "Бессмертного полка" сопровождали волонтеры. Общая протяженность маршрута "Бессмертного полка" в Омске составила 5 километров. Шествие завершилось у мемориала "Слава героям" на Бульваре Победы концертной программой.
В 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.