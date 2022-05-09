https://ria.ru/20220509/selo-1787616939.html
Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском в День Победы
Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском в День Победы
Народная милиция Луганской Народной Республики, развивая наступление на Лисичанск, в День Победы освободила село Нижнее, над ним водрузили копию Знамени Победы, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:32
2022-05-09T11:32
2022-05-09T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
лнр
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики, развивая наступление на Лисичанск, в День Победы освободила село Нижнее, над ним водрузили копию Знамени Победы, сообщили в пресс-службе ведомства."В день празднования 77-годовщины победы советского народа в ВОВ подразделения Народной милиции продолжают освобождать населенные пункты Луганщины от украинских нацистов. В День Победы военнослужащие оборонного ведомства взяли под полный контроль поселок Нижнее и прорвались на окраину соседней Тошковки, где ведут успешные бои", — сообщила пресс-служба ведомства.Над селом была водружена копия Знамени Победы.Село Нижнее находится на берегу реки Северский Донец примерно в 15 километрах от города Лисичанска, который остается под контролем украинских сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/voda-1787592090.html
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лисичанск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из освобожденного села Нижнее, где силы ЛНР водрузили копию Знамени Победы
В День Победы силы ЛНР освободили село Нижнее на подступах к Лисичанску и водрузили там копию Знамени Победы. В селе продолжаются обстрелы со стороны украинских военных.
2022-05-09T11:32
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, лнр
11:32 09.05.2022 (обновлено: 20:12 09.05.2022)
Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском в День Победы
Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском и водрузили над ним копию Знамени Победы
ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики, развивая наступление на Лисичанск, в День Победы освободила село Нижнее, над ним водрузили копию Знамени Победы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В день празднования 77-годовщины победы советского народа в ВОВ подразделения Народной милиции продолжают освобождать населенные пункты Луганщины от украинских нацистов. В День Победы военнослужащие оборонного ведомства взяли под полный контроль поселок Нижнее и прорвались на окраину соседней Тошковки, где ведут успешные бои", — сообщила пресс-служба ведомства.
Над селом была водружена копия Знамени Победы.
Село Нижнее находится на берегу реки Северский Донец примерно в 15 километрах от города Лисичанска
, который остается под контролем украинских сил.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.