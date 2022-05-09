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Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой

Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой - РИА Новости, 09.05.2022

Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой

Шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 уничтожены под Одессой высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил официальный... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:29

2022-05-09T19:29

2022-05-09T19:29

специальная военная операция на украине

одесская область

ми-24

ми-8 амтш

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 уничтожены под Одессой высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома "Червоноглинское" высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24", - сказал Конашенков на брифинге.

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одесская область, ми-24, ми-8 амтш, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины