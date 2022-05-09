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Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой
Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой - РИА Новости, 09.05.2022
Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой
Шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 уничтожены под Одессой высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил официальный... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:29
2022-05-09T19:29
специальная военная операция на украине
одесская область
ми-24
ми-8 амтш
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 уничтожены под Одессой высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома "Червоноглинское" высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24", - сказал Конашенков на брифинге.
одесская область
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одесская область, ми-24, ми-8 амтш, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
19:29 09.05.2022
 
Российские ракеты уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой

Минобороны: российские ракеты "Оникс" уничтожили шесть украинских вертолетов под Одессой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрылатая ракета "Оникс"
Крылатая ракета Оникс - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Крылатая ракета "Оникс". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 уничтожены под Одессой высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома "Червоноглинское" высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24", - сказал Конашенков на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьМи-24Ми-8 АМТШИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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