https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787689720.html
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области
Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:52
2022-05-09T19:52
2022-05-09T19:52
день победы — 2022
в мире
вооруженные силы рф
день победы
харьковская область
украина
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КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВС РФ группировки "О".Военные совместно с местной администрацией организовали для ветеранов праздничный обед и вручили подарки. Затем они приняли участие в церемонии возложения венков у мемориала памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие вызвало большой интерес у местных жителей, которым киевский режим не разрешал публично праздновать День Победы.
https://ria.ru/20220509/prazdnik-1787677238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, день победы, харьковская область, украина
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области
Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в Харьковской области