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Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области
Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:52
2022-05-09T19:52
день победы — 2022
в мире
вооруженные силы рф
день победы
харьковская область
украина
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КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВС РФ группировки "О".Военные совместно с местной администрацией организовали для ветеранов праздничный обед и вручили подарки. Затем они приняли участие в церемонии возложения венков у мемориала памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие вызвало большой интерес у местных жителей, которым киевский режим не разрешал публично праздновать День Победы.
https://ria.ru/20220509/prazdnik-1787677238.html
харьковская область
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в мире, вооруженные силы рф, день победы, харьковская область, украина
19:52 09.05.2022
 
Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области

Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники празднования Дня Победы на освобождённых территориях Харьковской области
Участники празднования Дня Победы на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники празднования Дня Победы на освобождённых территориях Харьковской области. Архивное фото
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КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВС РФ группировки "О".
Боец МВД ЛНР в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 17:52День Победы — 2022
В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях"
Военные совместно с местной администрацией организовали для ветеранов праздничный обед и вручили подарки. Затем они приняли участие в церемонии возложения венков у мемориала памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие вызвало большой интерес у местных жителей, которым киевский режим не разрешал публично праздновать День Победы.
 
День Победы — 2022В миреВооруженные силы РФДень ПобедыХарьковская областьУкраина
 
 
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