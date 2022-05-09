https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787689720.html

Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области

Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области - РИА Новости, 09.05.2022

Российские военные поздравили ветеранов в Харьковской области

Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:52

2022-05-09T19:52

2022-05-09T19:52

день победы — 2022

в мире

вооруженные силы рф

день победы

харьковская область

украина

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КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ (Харьковская область), 9 мая - РИА Новости. Российские военные поздравили с Днем Победы ветеранов в населенном пункте Купянск-Узловой в Харьковской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВС РФ группировки "О".Военные совместно с местной администрацией организовали для ветеранов праздничный обед и вручили подарки. Затем они приняли участие в церемонии возложения венков у мемориала памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие вызвало большой интерес у местных жителей, которым киевский режим не разрешал публично праздновать День Победы.

https://ria.ru/20220509/prazdnik-1787677238.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы рф, день победы, харьковская область, украина