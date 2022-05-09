https://ria.ru/20220509/polsha-1787665221.html

В ЛДПР назвали напавших на российского посла в Польше гадами

В ЛДПР назвали напавших на российского посла в Польше гадами - РИА Новости, 09.05.2022

В ЛДПР назвали напавших на российского посла в Польше гадами

Член высшего совета ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева назвала людей, обливших посла РФ в Польше красной жидкостью, "гадами", которые показали "всю кровавость... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:15

2022-05-09T16:15

2022-05-09T16:15

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева назвала людей, обливших посла РФ в Польше красной жидкостью, "гадами", которые показали "всю кровавость своего режима".Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной жидкостью во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. Позже посол уточнил, что это был сироп."Неонацизм проник не только на Украину, но и часть западного общества является поклонниками этой фашистской гадины. То есть они и есть эта гадина! Сегодня облили красной краской нашего посла в Польше, показав всю кровавость своего режима, а уже завтра эти гады будут измываться над собственным населением и загонять их в гетто. История повторяется... Но напомню - конец для нацистов и русофобов один. Гадину раздавит сапог российского солдата!" - сообщила Афанасьева РИА Новости.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении нескольких дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги.Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Рядом завязалось несколько потасовок. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".В связи с произошедшим МИД России заявил, что добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html

https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787657078.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей андреев, варшава, россия, польша, мид польши