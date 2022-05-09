Трое военнослужащих ДНР погибли за сутки, 15 получили ранения
Народная милиция ДНР: в течение последних суток погибли трое военнослужащих республики
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Согласно заявлению ведомства, силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 30 украинских националистов, два бронетранспортера и одну БМП. Также силам ДНР удалось захватить один танк и два грузовых транспортных средства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.