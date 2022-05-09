19:59 09.05.2022 (обновлено: 23:00 09.05.2022)
В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ленинского района погибла женщина. Информация о погибшей уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.