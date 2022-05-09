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В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/pogibshaya-1787704199.html
В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина
В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2022
В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:59
2022-05-09T23:00
специальная военная операция на украине
ленинский район
в мире
россия
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ленинского района погибла женщина. Информация о погибшей уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел Ленинского района пятью ракетами из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ленинский район, в мире, россия, сцкк, украина
19:59 09.05.2022 (обновлено: 23:00 09.05.2022)
 

В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ленинского района погибла женщина. Информация о погибшей уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел Ленинского района пятью ракетами из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 20:06Специальная военная операция на Украине
Трое военнослужащих ДНР погибли за сутки, 15 получили ранения
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинский районВ миреРоссияСЦККУкраина
 
 
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