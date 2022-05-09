https://ria.ru/20220509/pogibshaya-1787704199.html

В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина

В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2022

В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:59

2022-05-09T19:59

2022-05-09T23:00

специальная военная операция на украине

ленинский район

в мире

россия

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ленинского района погибла женщина. Информация о погибшей уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало обстрел Ленинского района пятью ракетами из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/pogibshie-1787690725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинский район, в мире, россия, сцкк, украина