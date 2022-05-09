https://ria.ru/20220509/pobeda-1787598838.html

Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах

Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах - РИА Новости, 09.05.2022

Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах

В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:06

2022-05-09T10:06

2022-05-09T10:06

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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах.В течение дня пройдут памятные мероприятия в Афинах и Салониках, других городах Греции.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787596171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины, салоники, греция, день победы