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Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах - РИА Новости, 09.05.2022
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Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах
В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:06
2022-05-09T10:06
день победы — 2022
в мире
афины
салоники
греция
день победы
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах.В течение дня пройдут памятные мероприятия в Афинах и Салониках, других городах Греции.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, афины, салоники, греция, день победы
10:06 09.05.2022
 
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах

Российские военные возложили венки к могиле советского воина на кладбище в Афинах

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах.
В течение дня пройдут памятные мероприятия в Афинах и Салониках, других городах Греции.
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