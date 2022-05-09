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Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах - РИА Новости, 09.05.2022
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах
В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:06
2022-05-09T10:06
2022-05-09T10:06
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы российские военные - сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах.В течение дня пройдут памятные мероприятия в Афинах и Салониках, других городах Греции.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/tadzhikistan-1787596171.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, салоники, греция, день победы
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах
Российские военные возложили венки к могиле советского воина на кладбище в Афинах