https://ria.ru/20220509/pashinyan-1787598628.html

Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы

Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:04

2022-05-09T10:04

2022-05-09T10:04

день победы — 2022

день победы

армения

россия

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784498775_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_9ea50040b0ea52339ce0e16f3a50a5fb.jpg

ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, сообщается на сайте правительства."Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в послании.По словам Пашиняна, "память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран". "В этот памятный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания", - отметил Пашинян.В послании Мишустину отмечается, что "бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах".В пресс-службе сообщили, что Пашинян по случаю Дня Победы направил также поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ: президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, армения, россия, никол пашинян