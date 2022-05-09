https://ria.ru/20220509/pashinyan-1787598628.html
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:04
2022-05-09T10:04
2022-05-09T10:04
день победы — 2022
день победы
армения
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, сообщается на сайте правительства."Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в послании.По словам Пашиняна, "память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран". "В этот памятный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания", - отметил Пашинян.В послании Мишустину отмечается, что "бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах".В пресс-службе сообщили, что Пашинян по случаю Дня Победы направил также поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ: президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, армения, россия, никол пашинян
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы
Премьер Армении Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, сообщается на сайте правительства.
"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в послании.
По словам Пашиняна, "память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран". "В этот памятный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России
крепкого здоровья, мира и процветания", - отметил Пашинян.
В послании Мишустину отмечается, что "бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах".
В пресс-службе сообщили, что Пашинян по случаю Дня Победы направил также поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ
: президенту Белоруссии Александру Лукашенко
, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову
, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову
, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону
, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву
, а также первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву
и заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву
.