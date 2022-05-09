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Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:04
2022-05-09T10:04
день победы — 2022
день победы
армения
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, сообщается на сайте правительства."Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в послании.По словам Пашиняна, "память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран". "В этот памятный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания", - отметил Пашинян.В послании Мишустину отмечается, что "бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах".В пресс-службе сообщили, что Пашинян по случаю Дня Победы направил также поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ: президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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день победы, армения, россия, никол пашинян
10:04 09.05.2022
 
Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы

Премьер Армении Пашинян поздравил руководство России с Днем Победы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, сообщается на сайте правительства.
"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в послании.
По словам Пашиняна, "память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо народов наших стран". "В этот памятный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания", - отметил Пашинян.
В послании Мишустину отмечается, что "бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах".
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Вчера, 08:00
Пришло время повторить
В пресс-службе сообщили, что Пашинян по случаю Дня Победы направил также поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ: президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
 
День Победы — 2022День ПобедыАрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
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