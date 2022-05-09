https://ria.ru/20220509/partii-1787576183.html

Партии и активисты поздравят россиян с Днем Победы

Партии и активисты поздравят россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Партии и активисты поздравят россиян с Днем Победы

Торжественные шествия, автопробеги и патриотические акции - эти и другие мероприятия проведут политические партии и молодежные движения в регионах России,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:11

2022-05-09T02:11

2022-05-09T02:11

день победы — 2022

общество

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественные шествия, автопробеги и патриотические акции - эти и другие мероприятия проведут политические партии и молодежные движения в регионах России, других странах, а также на территории Донбасса к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости представители общественных организаций и пресс-служб партий.Праздник Победы в ДонбассеПатриотические акции и памятные мероприятия в честь Дня Победы в этом году пройдут не только в России, но и в республиках Донбасса. Так, в День Победы партия "Единая Россия" проводит праздничные акции по всей России, в Донбассе, в том числе на освобожденных территориях. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, акция "Подарок ветерану" уже стартовала в Донбассе: активисты поздравляют ветеранов с Днем Победы, вручают подарки и помогают в решении бытовых вопросов. Кроме того, волонтеры партии раздадут сотни тысяч георгиевских ленточек не только на улицах российских городов, но и на улицах Донбасса.Волонтеры партии навещают ветеранов и тружеников тыла, передают им памятные подарки и помогают привести в порядок дома и приусадебные участки, высаживают цветы и саженцы в рамках акции "Палисадник Победы" и организуют концерты у их домов.В честь Дня Победы активисты "Молодой гвардии Единой России" также проводят акции в Донбассе. Добровольцы уже запустили серию мастер-классов в пунктах временного размещения, в ходе которых молодогвардейцы совместно с детьми готовят подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Их активисты вручат ветеранам, проживающим как в России, так и на Донбассе, добавили они.Во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, молодогвардейцы проводят праздничные концерты с исполнением песен военных лет - "Катюша", "Смуглянка" и другие.Кроме того, в преддверии Дня Победы волонтеры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства" на улицах Мариуполя раздадут жителям георгиевские ленточки: акция будет проходить в течение двух дней – 7 и 8 мая, уточнили активисты.Участники региональных команд "Молодежки ОНФ" также в свою очередь вместе со студентами вузов и ссузов, жителями многоэтажных домов организуют флешмоб "Z в каждом доме". В разных городах страны в 21:00 одновременно зажгутся огни в форме буквы "Z" в окнах офисных зданий, жилых комплексов, студенческих общежитий, музеев, заводов и т.д. Планируется, что к акции присоединятся 33 региона, рассказали РИА Новости активисты.Масштабной акцией в поддержку Донбасса стала акция Общероссийского Народного фронта "Огонь памяти" в рамках которой частицу Вечного огня доставят ветеранам, проживающим в 17 регионах России, в 12 других стран и на территории Донбасса.Эстафеты, акции, автопробегиАктивисты "Единой России" также организуют мероприятия по всей стране и в других странах. Так, они проводят субботники на воинских захоронениях и мемориалах в регионах России и в республиках Донбасса. Массовые автопробеги, организованные партией, пройдут под патриотическими лозунгами в Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. Так, в Приморском крае колонна с флагами проедет по 32 муниципалитетам, в Липецкой области по инициативе партии будет организован салют из 77 мортир в честь 77-летия Победы. В Череповце в городских автобусах будут показывать видеоролики, на которых дети читают рассказы и стихи о Великой Отечественной войне.Единогласно парламентские партии рассказали РИА Новости, что намерены принять участие в шествии "Бессмертного полка" и патриотических мероприятиях к Дню Победы. Так, КПРФ проведет по всей России партийные мероприятия и принять участие в основных событиях, приуроченных ко Дню Победы: в шествии "Бессмертного полка" и параде на Красной площади.Депутаты фракции ЛДПР во главе с и.о. руководителя фракции Леонидом Слуцким 9 мая посетят Парад Победы на Красной площади и примут участие в шествии Бессмертного полка, который стартует на Тверской улице в 15:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. "Новые люди" будут принимать участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве и регионах, посетят Парад Победы и возложат цветы к Вечному огню. Эсеры также примут участие в шествии Бессмертного полка. Отдельно партия организует адресное поздравление ветеранов в регионах."Девятого мая все региональные отделения партии готовятся почтить память погибших участников Великой Отечественной войны и возложить цветы к обелискам, памятникам и братским могилам воинов. Большинство региональных отделений планирует адресно поздравить ветеранов и "детей войны" с праздником", - сообщила пресс-служба партии.В некоторых регионах будут проведены автопробеги по местам боевой славы. В преддверии Дня Победы, 8 мая, партия, совместно с молодежным крылом, организует "Эстафету поколений", в которой примут участие ветераны боевых действий.Малые партииНепарламентские партии также не остались в стороне от празднования Дня Победы. Лидеры партии "Яблоко" по многолетней традиции возложат цветы и венки к мемориалу на Преображенском кладбище - крупнейшем воинском захоронении Москвы, рассказали агентству в партии.Представители "Партии Роста" и "Партии пенсионеров" рассказали РИА Новости, что поздравят пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и детей войны с Днем Победы.Кроме того, по его словам, партия уже начала серию мероприятий, посвященных Дню Победы: занимаются наведением порядка, уборкой и облагораживанием мест захоронения воинов, павших в боях.Партия "Коммунисты России" традиционно проводит акцию "Красная ленточка", когда наряду с георгиевской лентой члены партии надевают красную ленточку как частицу Знамени Победы, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович."Конечно, в этот раз мы особенно подчеркиваем антифашистский характер не только в Великой Отечественной войне, но и всей политики, и всего существования нашей страны, как силы, которая сокрушила фашизм, и в дальнейшем с ним боролось. Отдельные мероприятия - это возложение цветов к памятнику в блокадном Ленинграде, в Москве понесут цветы в Могиле неизвестного солдата",- заключил он.

https://ria.ru/20220509/moskva-1787574632.html

https://ria.ru/20220509/peterburg-1787575352.html

https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787575747.html

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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