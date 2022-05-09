https://ria.ru/20220509/obstrel-1787693358.html

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка погиб подросток

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка погиб подросток - РИА Новости, 09.05.2022

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка погиб подросток

Подросток погиб, женщина пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:41

2022-05-09T20:41

2022-05-09T20:41

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

сцкк

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Подросток погиб, женщина пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 18.02 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивных систем залпового огня "Град"."В Кировском районе Донецка погиб подросток. В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Петровского погиб подросток 2006 года рождения. По улице Замоскворечной ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/donetsk-1787482609.html

донецк (днр)

украина

донбасс

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донецк (днр), сцкк, украина, донбасс, вооруженные силы украины