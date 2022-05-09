https://ria.ru/20220509/obstrel-1787690524.html

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов - РИА Новости, 09.05.2022

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов

Украинские войска более чем за четыре часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, в том числе Горловку и Донецк, выпущено 23 мины и 40 ракет из БМ-21 "Град",... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:04

2022-05-09T20:04

2022-05-09T20:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецк (днр)

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за четыре часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, в том числе Горловку и Донецк, выпущено 23 мины и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, по Старомихайловке украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра, по Горловке выпущено девять мин калибром 120 миллиметров, по Доломитному - восемь мин калибром 82 миллиметра.По населенным пунктам Березовое и Донецк украинские войска выпустили по 20 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/obstrel-1787510840.html

горловка

донецк (днр)

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горловка, донецк (днр), днр, вооруженные силы украины