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В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787690524.html
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов - РИА Новости, 09.05.2022
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов
Украинские войска более чем за четыре часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, в том числе Горловку и Донецк, выпущено 23 мины и 40 ракет из БМ-21 "Град",... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:04
2022-05-09T20:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецк (днр)
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за четыре часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, в том числе Горловку и Донецк, выпущено 23 мины и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, по Старомихайловке украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра, по Горловке выпущено девять мин калибром 120 миллиметров, по Доломитному - восемь мин калибром 82 миллиметра.По населенным пунктам Березовое и Донецк украинские войска выпустили по 20 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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горловка
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горловка, донецк (днр), днр, вооруженные силы украины
20:04 09.05.2022
 
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Града" пять населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за четыре часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, в том числе Горловку и Донецк, выпущено 23 мины и 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению, по Старомихайловке украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра, по Горловке выпущено девять мин калибром 120 миллиметров, по Доломитному - восемь мин калибром 82 миллиметра.
По населенным пунктам Березовое и Донецк украинские войска выпустили по 20 ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 14:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецк (ДНР)ДНРВооруженные силы Украины
 
 
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